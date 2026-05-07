El clasico pred durmi, v slačilnici Reala pa vre, da še nikoli tako

Barcelona, ki je bila pred dnevi uspešna na gostovanju pri Osasuni (2:1), ima štiri kroge pred koncem La Lige enajst točk prednosti pred Real Madridom, kar pomeni, da ji v prihodnjem krogu za naslov zadostuje že remi. Za Real Madrid je bila zmaga v katalonski prestolnici proti Espanyolu šele druga na zadnjih sedmih tekmah v španskem prvenstvu in LP.

Antonio Rüdiger FOTO: Profimedia

Klavrna galaktična sezona dobiva nove razsežnosti. Neuspehi pri osvajanju lovorik, prezgodnji izpad iz boja za vse naslove in niz hudih poškodb ključnih igralcev so dobili dodatno težo z informacijami o domnevnem izživljanju Antonia Rüdigerja nad deset let mlajšim Alvarom Carrerasom, pa tudi o tem, da slačilnica ne sprejema najboljšega strelca in prvega zvezdnika moštva Kyliana Mbappeja.

Ob tem se vrstijo tudi poročila o sporu med trenerjem Alvarom Arbeloom in več igralci. Najprej je v javnost pricurljala informacija o konfliktu z Danijem Ceballosom. Kaplja čez rob je bil napet sestanek v trening centru Valdebebas pred desetimi dnevi, ki ga je sprožil prav Ceballos. Po pogovoru z Arbeloom se je vezist vrnil med soigralce in razkril, da je trenerja prosil, naj ga odstrani iz ekipe.

Ne ogovarjaj me več

Kot razlog naj bi navedel osebne težave ter dodal, da ne pričakuje več vabil na tekme. "Prosil sem Arbelo, naj se mi ne obrača več," naj bi dejal soigralcem. Hkrati je poudaril, da ne želi, da bi situacija negativno vplivala na ekipo, do katere naj bi izrazil spoštovanje. Arbeloa je vedel, da ga bodo na druženju vprašali o sporu s Ceballosom, zato je to prehitel že na začetku ...

"Ne sodelujem v javnih razpravah o situacijah, ki jih imam s svojimi igralci. Prva stvar, ki sem se je naučil, ko sem pred 20 leti prišel v Real, je, da vse, kar se zgodi v slačilnici Real Madrida, ostane v slačilnici Real Madrida." A izkazalo se je, da je bila to le priročna fraza. Španski časnik Marca je namreč razkril nov škandal iz domnevno neprepustne slačilnice.

