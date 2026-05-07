El clasico pred durmi, v slačilnici Reala pa vre, da še nikoli tako

Madrid, 07. 05. 2026 09.19 pred 1 uro 2 min branja 31

M.J.
Kylian Mbappe

Slaba sezona Real Madrida, druga zapored brez osvojene ene samcate lovorike, na koncu tekmovalnega leta dobiva nove, neprijetne razsežnosti. Neuspehi pri napadanju lovorik, prezgodnji izpad iz boja za vse naslove in niz hudih poškodb ključnih igralcev so dobili dodatno težo z informacijami o milo rečeno neenotni slačilnici galaktikov, ki jih povrhu konec tedna čaka El clasico proti osovraženemu tekmecu Barceloni. Še več, katalonski ponos bi lahko prav po tekmi z večnimi tekmeci zapečatil nov naslov španskega prvaka in dodal novo sol na rano Realu ...

Barcelona, ki je bila pred dnevi uspešna na gostovanju pri Osasuni (2:1), ima štiri kroge pred koncem La Lige enajst točk prednosti pred Real Madridom, kar pomeni, da ji v prihodnjem krogu za naslov zadostuje že remi. Za Real Madrid je bila zmaga v katalonski prestolnici proti Espanyolu šele druga na zadnjih sedmih tekmah v španskem prvenstvu in LP.

Antonio Rüdiger
Antonio Rüdiger
FOTO: Profimedia

Klavrna galaktična sezona dobiva nove razsežnosti. Neuspehi pri osvajanju lovorik, prezgodnji izpad iz boja za vse naslove in niz hudih poškodb ključnih igralcev so dobili dodatno težo z informacijami o domnevnem izživljanju Antonia Rüdigerja nad deset let mlajšim Alvarom Carrerasom, pa tudi o tem, da slačilnica ne sprejema najboljšega strelca in prvega zvezdnika moštva Kyliana Mbappeja.

Ob tem se vrstijo tudi poročila o sporu med trenerjem Alvarom Arbeloom in več igralci. Najprej je v javnost pricurljala informacija o konfliktu z Danijem Ceballosom. Kaplja čez rob je bil napet sestanek v trening centru Valdebebas pred desetimi dnevi, ki ga je sprožil prav Ceballos. Po pogovoru z Arbeloom se je vezist vrnil med soigralce in razkril, da je trenerja prosil, naj ga odstrani iz ekipe.

Ne ogovarjaj me več

Kot razlog naj bi navedel osebne težave ter dodal, da ne pričakuje več vabil na tekme. "Prosil sem Arbelo, naj se mi ne obrača več," naj bi dejal soigralcem. Hkrati je poudaril, da ne želi, da bi situacija negativno vplivala na ekipo, do katere naj bi izrazil spoštovanje. Arbeloa je vedel, da ga bodo na druženju vprašali o sporu s Ceballosom, zato je to prehitel že na začetku ...

"Ne sodelujem v javnih razpravah o situacijah, ki jih imam s svojimi igralci. Prva stvar, ki sem se je naučil, ko sem pred 20 leti prišel v Real, je, da vse, kar se zgodi v slačilnici Real Madrida, ostane v slačilnici Real Madrida." A izkazalo se je, da je bila to le priročna fraza. Španski časnik Marca je namreč razkril nov škandal iz domnevno neprepustne slačilnice.

"Šest igralcev noče komunicirati z Arbeloom. Med njimi in trenerjem ni nobenega stika." Medtem pa naj bi se sprožila nova fronta v slačilnici belega baleta, v prvem planu pa Francoz Aurelien Tchouameni in Urugvajec Federico Valverde, ki naj bi se stepla v slačilnici ... Nadaljevanje (gotovo) sledi ...  

KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Wolf85
07. 05. 2026 11.11
Prav polepsa ti dan ko realist joče.tip je najboljši primer kako zgleda človek,ki nima življenja.tip je obseden z barco,o svojem pokvarjenem realu se mu ne da pisat,ker tam vse štima.realist ti si kr daj duska,izlivaj svoje frustracije in travme,to je hrana za naše duše 🫡
Odgovori
0 0
hojladri123
07. 05. 2026 11.10
Če je Real že v preteklosti imel težave z EGI igralcev ne vem zakaj v pogodbe ne vključujejo klavzul kjer bi VSAKEMU igralcu lahko zaradi vedenja oziroma slabega timskega duha preko te klavzule zamrznili del izplačil.. očitno jih kaznovanje z neigranjem ne boli ravno. Pa kakšen je to predsednik da dovoli izpodkopavanje avtoritete trenerja? zato pa sta se Perez in Zidane sprla ker mu je verjetno povedal ravno to in ker ni pustil da bi igralci sr**i po njemu. Kot sem že rekel N-krat... prvi ki bi moral oditi je Perez in nekaj razvajenih igralcev šele potem bi lahko našli dostojnega menedžerja ekipe, ki bi jih znal taktično usmeriti.
Odgovori
0 0
REAList7
07. 05. 2026 10.59
Ali ne bo nobenega članka na zadevo NEGREIRA?! Laporta je bil tudi uradno vključen v preiskavo pod obtožbo podkupovanja. To je prvič v zgodovini, da se je zgodilo kaj takega. Sodišče je razširilo preiskavo tudi na njegovo prvo predsedniško obdobje in presodilo, da so bila plačila Negreiri v njegovem prvem mandatu (od 2003 do 2010) enaka tistim iz kasnejših obdobij, kar pomeni, da dejanja iz leta 2003 do 2010 niso zastarala. Laporta se brani na način, da trdi, da je klub plačeval za tehnična poročila in nasvete in da je šlo za sodniško svetovanje, medtem pa sta v preteklih mesecih Luis Enrique in Ernesto Valverde na sodišču izpovedala, da teh poročil, kot trenerja, osebno nikoli nista videla. S tem sta ga postavila na laž in to bo tožilstvo uporabilo kot dokaz, da so bila plačila fiktivna. Nadaljnje kontradikcije - Laporta je trdil, da so sodelovali le z Negreirinim sinom, pozneje pa so se pojavili dokazi o e-pošti med Laporto in starejšim Negreiro, kar zopet kaže na to, da tale vaš predsednik na veliko laže. Edino kar je Laporta uspel narediti, je to, da je kar veliko večino oprancev mobiliziral in pridobil na svojo stran na način, da je izkoristil rivalstvo med farselono in Realom in trdi, da je farselona žrtev sistema in da za tem stoji Real Madrid. In ti opranci, beri kvazi navijači farselone, se na veliko zbirajo in zavajajo javnost na najrazličnejše načine. Takšna praksa, kot se pojavlja v zadnjem času na tem portalu, je tudi na drugih medijih. Kolerik, lucky, 262, loptass, mickica, luigi, max, annon ter ostala kompanija se vsakodnevno trudijo očrniti Real in s tem odvrniti pozornost od največje nogometne klubske sramote in njenih nečednih dejanj. Določeni mediji preko raznih novina.rčkov tipa Marinškov Lukec pa pri tem zavestno sodelujejo. Sramota.
Odgovori
-6
0 6
NoriSušan
07. 05. 2026 11.06
Preberi naslov pametni. O čem teče beseda. Najbol nepismen osebek tuki ahahaha. Zakaj maš travme po članki lastnega kluba. Plus mi nimamo krize hahah mi osvajamo trofeje kje ste vi zadnje dve sezone?? Ni vas na mapi haha. Golmani vam dajejo gole in drugoligaši vas operejo. Zaisl use penale in podalške in mate maja -14. A te že kej zebe hahaha. Pa glede poročil mal poguglej trener B ekipe jih je dubu in je reku da mu je koristl. Zdej pa povej kaj je večja sramota.
Odgovori
+2
2 0
26250440
07. 05. 2026 11.06
ej slovničar-pravljičar,ti tvoji zapiski spadajo v ringa-raja program...Pet let načrtnega zavajanja,medijskih spinov brez enega dokaza....Laporta samo čaka...Čaka dokončno sodbo,ki jo še ni zato,ker samo še Real kot klub čaka skrajne roke in se potem spet pritoži da se to vleče naprej..Vsi drugi so od tega že odstopili...DOKAZANO!In ko bo sodišče izreklo dokončno sodbo v korist Barce,bodo letele kontra tožbe...Se bomo takrat pol pogovarjali...Do takrat ti pa priporočam Rdečo kapico ,ali pa tud Volk in sedem kozličkov ni slaba...
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
07. 05. 2026 11.08
Ta pomoje sam 5 prijateljev bere haha
Odgovori
0 0
Kaimlplut
07. 05. 2026 10.56
kdo gleda Real hahahahaah .....sami pokvar .......
Odgovori
+1
3 2
26250440
07. 05. 2026 10.55
Jaz si res želim da Real zmaga na el classicu..In da zmaga z obilno sodniško pomočjo,tako kot vedno...Zdej edino ne vemo al bo z rokoborbo,al bo z rokometom,al bo kakšna druga dejavnost...In to zaradi tega ,da bo cel svet videl na kakšen način si Real pridobiva zmage in naslove..Tako ali tako bo Barca potem prvak naslednje kolo proti Alavesu...
Odgovori
+1
4 3
NoriSušan
07. 05. 2026 11.08
No no počasi oni so zmagal od oktobra ligo že 5-krat kokr js vem. Igra se do zadnje sekunde.
Odgovori
0 0
NoriSušan
07. 05. 2026 10.54
Ampak majo 15 naslovov lige prvakov
Odgovori
-2
0 2
Cervantes Saavedra
07. 05. 2026 11.00
Ampak ne sedanji igralci.
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
07. 05. 2026 11.07
Kako a ni rečen da majo Kroos, Modrič pa Nacho 24 lig prvakov?? A nam Realovci lažejo??
Odgovori
0 0
NIKI 2
07. 05. 2026 10.46
Edini srečen je PSG da se je rešil Kyliana Mbappeja osvojil ligo prvakov in zopet v finalu in TO je TO Zvezdica pa v Realu še čaka na Evropski naslov.
Odgovori
+1
2 1
motorist_mb
07. 05. 2026 10.42
In zaj bo Mou rešo to,malo morgen rabijo Enrika ali Arteto samo!
Odgovori
+1
2 1
NoriSušan
07. 05. 2026 10.59
Verjemi da ne eden ne drugi ne bi rešila zadeve
Odgovori
+1
1 0
Gigson
07. 05. 2026 10.34
To je pa hujse kot v Hollywoodu.
Odgovori
+1
2 1
Wolf85
07. 05. 2026 10.33
Če profilko pravi da je to samo pranje mozganov,bo že držalo.ker v madridu je že celo sezono vse v najboljšem stanju.perejo možgane profilkotu na zaprtem oddelku
Odgovori
+6
9 3
omega _v6
07. 05. 2026 10.32
Poglejte si kaj je naredil PSG!? Rešil se je "zvezdnikov" in je že na poti,da osvoji drugo ligo prvakov!! Real pa kupiči te razne zvezdnike tipa Runiger Mambape in Vinisious,ki mislijo,da so EDINI sposobni!! Mladeniči ,ki igrajo z srcem lahko vrnejo Real na pota slave!!
Odgovori
+8
9 1
26250440
07. 05. 2026 10.47
In ti res misliš da so to zvezdniki nogometa...Zvezdniki pri Realu so samo sodniki ,VAR,Tebas,zveza,ki jim pomagajo na sto načinov...Pa ta Real tud igre nima,taktika jim je Španska vas...Oni zmagujejo na podarjene penale in individualno kvaliteto dveh,treh posameznikov...Ostalo je bogo,kar se točno vidi...Poleg tega pa so vsi po vrsti karakterno vprašljivi,ker jim je vse dovoljeno in počnejo kar hočejo...(zmerjajo,pretepajo,uničujejo)...Ja ,to je ta slavni Real..Beda od kluba...
Odgovori
+2
3 1
NoriSušan
07. 05. 2026 11.02
Frajerji majo 14 al kok točk z vsemi penali in podaljški in še zmer jokajo. Kokr je reku Yamal kradejo in se še zmer prtožujejo. In mislejo da so oropani čeprov jih drugoligaši operejo in zgubijo 6 ligaških tekem proti slabšim ekipam. Zdej pa ugotov kdo bo in bi to zrihtu.
Odgovori
0 0
royayers
07. 05. 2026 10.30
jaz srčno upam, da Mbape in Vini ostaneta v Realu se naslednjih 10let. predvsem pa, da Real nadaljuje s kupovanjem zvezd in pozabi, da so Španska ekipa, še več tujcev, ki bodo pokazali pripadnost klubu.
Odgovori
+4
7 3
NoriSušan
07. 05. 2026 11.02
Sam naj traja trenutna forma
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
07. 05. 2026 10.26
čim pride mbappe iz psg bodo najverjetneje osvojili 2 ligi prvakov zapored, real pa doživi 2 katastrofalni sezoni odkar je prišel mbappe, je bil mbappe težava za psg in sedaj za real?
Odgovori
+5
6 1
JOSEPH HAYDN
07. 05. 2026 10.24
Za naslednjo sezono in velike ter vsekakor nujne spremembe ne bi bilo slabo dobiti petarde od Barcelone, kajti v Madridu so potrebne spremembe in to ogromne
Odgovori
+5
6 1
NoriSušan
07. 05. 2026 11.03
Spremembe ki jih noben ne bi spremenu zarad kadra in njihovega odnosa.
Odgovori
0 0
GUNDABAD
07. 05. 2026 10.21
Če bi imel trener pravo moč tega nebi blo, a smo kdaj slišali da je imel Don Carlo težave ni imel, ker je imel avtoriteto, seveda avtoriteta pride tudi z rezultati. Normalno, da se vse podira, Xabija so mogli pustiti, zdej pa je prišla karma.
Odgovori
+1
2 1
The GOAT
07. 05. 2026 10.12
Gostovanje pri osasuni 1:2…
Odgovori
-1
1 2
motorist_mb
07. 05. 2026 10.02
Oba bi rada bila glavna to je problem 🤣
Odgovori
+6
7 1
borjac
07. 05. 2026 10.00
Polne riti denarja in nobene kolektivne odgovornosti , discipline , ..... kaj narediti ??? zaradi nediscipline , je potrebno udariti tja te "zvezdnike" kjer najbolj boli , EN MESEC BREZ PLAČE , zaradi slabih rezultatov.
Odgovori
+6
7 1
cripstoned
07. 05. 2026 09.49
Medijsko pranje mozganov farsicev se nadaljuje...nic novega hahahahahaa
Odgovori
-11
2 13
NoriSušan
07. 05. 2026 10.55
Ubistvu res ane? Ker vi ste bli prvaki že okrobra...pa spet marca pa kdaj pol še?
Odgovori
+1
2 1
