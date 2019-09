'Neymar do zadnjega trenutka moledoval, vodstvu Parižanov ponujal 20 milijonov iz svojega žepa'

Za Neymarja so se zanimali tudi pri Real Madridu, ki prenavlja moštvo francoskega trenerja Zinedina Zidana. Slednji se je že poslavljal od ValižanaGaretha Bala, ki je, podobno kot Neymar, na koncu ostal v matičnem klubu. "Neymar je moledoval in upal vse do zadnjega trenutka, da mu ne bo potrebno ostati v Parizu. Verjel je, da se bo zadeva razpletla v njegov prid, a se je močno uštel in bil zelo razočaran, žalosten in jezen hkrati," sporoča katalonski časnik El Mundo Deportivo, ki odkriva še eno dobro skrito podrobnost.