EL Mundo Deportivo: Neymar je v Parizu v Mbappejevi senci. Želi odditi

Nova sezona - novi razlog za Neymarjevo nezadovoljstvo v PSG-ju. Brazilec je vstopil v drugo sezono v PSG-ju, potem ko je iz Barcelone lani prestopil za točno 222 milijonov evrov. Zgodbe o njegovem (kroničnem) nezadovoljstvu v francoski prestolnici nikakor ne pojenjajo, tudi v tekoči sezoni ni nič drugače. "Oglasil" se je katalonski El Mundo Deportivo in spisal novo zgodbo o Neymarjevi "žalosti" v Parizu. "Tokrat je njegovo nezadovoljstvo plod vse večje vloge francoskega najstnika Kyliana Mbappeja, ki v Parizu postaja vse večji superzvezdnik," piše El Mundo Deportivo, ki ponuja tudi notranjo informacijo iz tabora Barcelone, saj naj bi nekdanji Neymarjevi soigralci sporočali, da jih Brazilec vztrajno kliče in objokuje svoj odhod v PSG. "Neymarju se "kolca" po nekdanjih soigralcih in tudi precej boljši klimi v Barceloni. Poleg tega njegove delnice v Parizu počasi, a vztrajno padajo. na takšen način pa nikakor ne bo prišel do tako želena lovorike najboljšega igralca na svetu. Sploh, ker ima že v svoji slačilnici vse bolj vidnega kandidata. Kylian Mbappe postaja pravi superzvezdnik PSG-ja in počasi izriva Brazilca," je opazil katalonski El Mundo.