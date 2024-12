Elšnik ne kriv, ne dolžen poškodoval Morato

Loftus-Cheek si je poškodoval desno stegensko mišico in je zato v 28. minuti zapustil zelenico, podrobnejša ocena njegovega stanja pa bo podana čez 7-10 dni.

Njegov odhod v garderobo je sicer (po naključju ali ne) prebudil varovance Paula Fonsece, ki so nato dvignili nivo igre in pred odhodom na odmor preko Rafaela Leaa povedli z 1:0. Za odgovor Zvezde je nato poskrbel Nemanja Radonjić, a je Tammy Abraham, ki je v igro vstopil prav namesto Morate, v 87. minuti zadel za zmago Italijanov. Zadetek je ujezil srbske navijače, saj ga je Milan dosegel po kotu, do katerega je privedel prosti strel, ki po mnenju velike večine ni bil upravičen.