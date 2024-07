Elšnik tudi uradno novi član rdeče-belih

Timi Max Elšnik je opravil še zadnjo formalnost – podpis pogodbe in po njej je tudi uradno novi član beograjske Crvene zvezde. Slovenski reprezentančni vezist je z rdeče-belimi podpisal pogodbo do konca junija 2027. Odškodnina zanj naj bi znašala milijon in pol evrov, dodatki pa bi lahko končni znesek odškodnine dvignili na dva milijona. 26-letni slovenski reprezentant naj bi kot član Crvene zvezde zaslužil nekaj manj kot pol milijona evrov na leto.