Elšnik za 24ur.com pred nyonskim plesom kroglic: Želim Barco, Dinamo in Sturm

" V Crveno zvezdo sem prišel, da igram v ligi prvakov in moje velike otroške sanje so se izpolnile ," je po sredini večerni zmagi med drugim dejal Timi Max Elšnik.

"Mnogi so mi govorili o tekmah na polni Marakani, zdaj pa sem to tudi sam doživel. Občutki so prekrasni, kar dlake mi gredo pokonci od navdušenja. Zasluge za naše napredovanje gredo tudi našim privržencem. Med celotno tekmo so nam s svojim glasnim spodbujanjem dajali veter v hrbet in ustrašili naše tekmece, ki niso bili tako samozavestni kot na prvem dvoboju," je med drugim dejal 26-letni Elšnik, ki je odigral vso tekmo, medtem ko njegov klubski in reprezentančni soigralec Vanja Drkušić ni dobil priložnosti za dokazovanje.