Elšnikova Zvezda partnerja našla v regiji

Čeprav je FK Tekstilac v elitni prvi srbski nogometni ligi "plesal" le eno sezono in je kot predzadnnjeuvrščeni v minulem prvenstvu izpadel v nižji rang tekmovanja, pa to kluba iz Vojvodine ni pretreslo do te mere, da bi se mu bilo potrebno bata prihodost. Na pomoč je priskočila serijska prvakinja Srbije Crvena zvezda, kater član je tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, in rodilo se je sodelovanje, ki naj bi ustrezalo in pomagalo obema stranema.