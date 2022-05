Emery: Vnovič bomo dokazali, da nismo naključni polfinalisti

Tako kot takrat so rdeči tudi tokrat favoriti v boju za finalno vstopnico v Parizu, vlogo pa so na domačem Anfieldu tudi upravičili. Prišli so do lepe zmage, za katero so največ storili v uvodu drugega polčasa, ko so dosegli oba zadetka. A kot sporočajo v taboru Villarreala, je bitka izgubljena, vojna pa nikakor ne. "Mnogi – verjetno celo večina – so nas že odpisali. Tudi sam bi, če bi želel podati objektivno razmišljanje, verjetno rekel, da imamo bolj malo možnosti, glede na to, proti komu igramo. A tega ne bom rekel, ker kot član rumene podmornice tega ne smem reči, niti tega ne mislim. Redsi so v prednosti, a dogajale so se še hujše in nenavadnejše stvari, kot bi bil preboj Villarreala v finale Lige prvakov," je bil v pogovoru za madridski AS slikovit strateg Villarreala Unai Emery, ki je v bogati trenerski karieri med drugim vodil Arsenal, PSG, Sevillo, Valencio in tudi Spartak iz Moskve. "Veliko stvari smo naredili že z uvrstitvijo v polfinale. Morda so nas pred izločilnimi boji prehitro odpisali. Preskočili smo Juventus in Bayern in mislim, da smo že s tem dokazali, da nismo naključni člani najboljše četverice v tem tekmovanju," nadaljuje Emery. Ta se je izkazal predvsem s Sevillo, s katero je osvajal lovorike v Ligi Evropa.