En dan so počivali, danes pa ... Kylian Mbappe na 'predstavitvi stoletja'

"To je največji klub na svetu. Želim zmagovati, želim biti del zgodovine tega kluba," je ob svoji predstavitvi dejal razumljivo nasmejani Kylian Mbappe. "Danes so se mi uresničile sanje. Resnično sem srečen. Neverjetno je biti tu. Mnoga leta sem spal ob sanjah v katerih sem igral za Real Madrid, zdaj je to resničnost. Vidim svojo mamo v solzah, to je neverjeten dan zame," je ob predstavitvi dodal nekdanji igralec Monaca in PSG-ja.