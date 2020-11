Enajst pozitivnih: nizozemski prvak na Norveško brez pol ekipe

V klubu niso potrdili navedb, pojasnili pa so, da bodo igralci danes prestali še eno testiranje. Med potniki na Dansko po podatkih iz kluba sicer med drugimi ni Dušana Tadića, Davyja Klaassena, Andreja Onanaja, Ryana GravenberchainMaartena Stekelenburga, kar po navedbah časnika namiguje na to, da so prav oni med okuženimi.

Ajax ima v Ligi prvakov po dveh krogih le točko, danska vrsta pa je še brez točke. V tej skupini D igrata še vodilni Liverpool (šest točk) in drugouvrščena Atalanta Josipa Iličića (štiri točke).