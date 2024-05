Enrique: Bila je enakovredna tekma, obe ekipi sta imeli priložnosti

Stadion Signal Iduna Park je gostil prvo polfinalno srečanje elitne Lige prvakov med Borussio iz Dortmunda in PSG-jem. Parižani so si pred povratnim obračunom priigrali minimalni zaostanek, na Parku princev pa se zanašajo na bučno podporo navijačev. Svoje misli sta po tekmi strnila trener Luis Enrique in kapetan Marquinhos.

"Vedeli smo, da bo težko v Dortmundu. Bila je enakovredna tekma, obe ekipi sta imeli priložnosti. Napadalci so mnogokrat prelisičili branilce. Oni so dosegli zadetek, mi smo imeli nekaj res zrelih situacij, toda nismo jih uspeli unovčiti. To ni nekaj, česar ne bi mogli odpraviti," je po tekmi dejal Luis Enrique.

Marquinhos je bil razočaran z igro v prvem polčasu, a zadovoljen s predstavo svojih soigralcev v drugem polčasu. "V Dortmund smo prišli po zmago. Vedeli smo kaj nas čaka. Imajo fantastično vzdušje, ki jim doda veliko energije. V prvem polčasu smo nekoliko razočarali, lahko bi odigrali bolje." "V drugem delu igre smo se bolje postavili, zaigrali kot znamo in si ustvarili veliko priložnosti. Ampak rezultat je 1:0. Še vedno je odprt rezultat. V Parizu bomo gradili na tem in se povratne tekme lotili z enako mentaliteto kot proti Barceloni. Samo tako nam lahko uspe preboj v finale," je povedal kapetan Paris Saint-Germaina.

Podobno kot Borussia se tudi Parižani ne rabijo več obremenjevati z državnim prvenstvom. V Franciji so si namreč že zagotovili naslov državnih prvakov, njihove misli pa so tako že na povratni tekmi, ki bo v torek na Parku princev s prenosom na Kanalu A in VOYO. "Sedaj se moramo čim bolje spočiti in misliti na povratno tekmo. Prvič smo igrali prvo tekmo v gosteh, Borussia Dortmund bo prvič igrala povratno tekmo v gosteh. Že v Nemčiji naših 3.000 navijačev ni prenehalo z navijanjem tudi, ko smo izgubili. V Parizu bo vroče, mora biti tako pred tekmo, med in po njej," je dejal španski strateg na klopi PSG-ja.

Tudi kapetan francoske zasedbe se pred povratnim dvobojem zanaša na izdatno pomoč s tribun. "Navijači? Vsekakor nam bodo vlili dodatnih moči. To je naše igrišče, naš dom in naši navijači, ki nas bodo dvignili gor. Tudi v Nemčiji so bili prisotni. Lahko ste jih slišali, veliko jih je bilo, za kar sem jim hvaležen. Zdaj pa se nanje obračam, da dajo vse od sebe za povratno srečanje, da lahko tudi mi damo vse od sebe in da skupaj zmagamo to tekmo," je zatrdil brazilski branilec.