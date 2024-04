Enrique: Naš edini cilj je zmaga

OGLAS

"Mislim, da smo v tej sezoni v dobri situaciji, z dobrim moštvenim duhom, obračun pa prihaja v času, ko se odlično počutimo. Ni več prednosti pri gostujočih zadetkih, zato se res veselim te domače tekme, za katero vem, da bo obdana z imenitno atmosfero. Zaporedje tekem nas ne skrbi, naš edini cilj je zmaga," je pred spopadom s Katalonci dejal Luis Enrique. In dodal: "Upam, da bodo naše ambicije prevladale nad pritiskom. V čast nam je igrati na tem nivoju in želimo se uvrstiti v polfinale. V skupinskem delu sem opazil precej dobrih stvari in tudi nekaj malce slabših. Ampak tekmo z Barcelono pričakujemo v ambicioznem duhu in želimo si igre ter zmage."

Enrique, ki je v svoji igralski karieri nastopal tako za Real Madrid kot tudi Barcelono, si želi Špancem vsiliti napadalni pritisk ter imeti žogo v svoji posesti. "Ampak med igro se lahko marsikaj zgodi. Gre za dve podobni ekipi, kar se tiče pristopa k igri. Dva podobna nogometna pristopa. Za nekatere smo favoriti, za nekatere ne, ampak to ni pomembno. Mi se moramo osredotočiti na našo igro in na to, kako priti do zmage."

Španski strateg je pred prihodom v francosko prestolnico deloval na klopi španske reprezentance in Barcelone. S katalonskim velikanom je v sezoni 2014/15 že osvojil naslov Lige prvakov. Takrat je pod taktirko 53-letnega Enriqueja v kapetanski vlogi nastopal prav sedanji trener Barce, Xavi Hernandez. "Xavi je bil moj soigralec, bil pa sem tudi njegov trener, a ga kot stratega ne poznam dobro. Precej bolje poznam klub, ampak ne vem, če bo to ravno prednost. Zame bo to izjemna izkušnja, za katero sem pripravljen dati vse, kar je treba, da se bo PSG kvalificiral v polfinale," je povedal španski strokovnjak na klopi PSG-ja.

Zaradi poškodbe bosta pri domačih odsotna Presnel Kimpembe in Nordi Mukiele, Achraf Hakimi pa bo na prvi tekmi prestajal kazen zaradi rumenih kartonov. Toda Enrique odsotnost nekaterih varovancev ne obeša na veliki zvon: "Moje delo je iskanje rešitev. Manjkajo nam nekateri igralci, ampak tako je. Uporabiti moramo tisto, kar imamo na voljo. Prilagodili se bomo in se zadeve lotili s pozitivnim pristopom, kljub odsotnosti nekaterih. Lahko spremenim svoj pristop, lahko zamenjam igralce. Rešitve so."

