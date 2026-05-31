Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

'Mučili smo se, a zaslužili smo si še drugič zapored slaviti v Ligi prvakov'

Budimpešta, 31. 05. 2026 11.02 pred 43 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Luis Enrique

Nogometaši Paris Saint-Germaina so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov, a tokrat so se precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila s svojo igro, verjame pa, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni nov naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.

"Zdi se, da sanjamo. Zelo smo srečni. Druga zaporedna zmaga je res neverjetna, zdaj je čas, da proslavimo, da si privoščimo oddih. Igralci se bodo počasi vrnili k svojim reprezentancam, ostali pa bomo po tej zmagi uživali v poletju," je bil nad razpletom finala navdušen Luis Enrique.

Po prvi polovici tekme je bolje kazalo Londončanom, ki so že v šesti minuti povedli z 1:0, Parižani pa so imeli nemalo težav z obrambno postavitvijo topničarjev.

Luis Enrique
Luis Enrique
FOTO: Profimedia

"Tekma se je zanje začela na najboljši možen način, potem pa so dobro vedeli, kako se braniti. Bilo je zelo težko, saj smo navajeni napadati tako, da je veliko igralcev za žogo. Proti Arsenalu, ki je fizično zelo močan, pa je bilo to težko," je finalni obračun začel opisovati Enrique.

Preberi še Slavje PSG-ja ponovno zasenčili izgredi navijačev na ulicah Pariza

Francozi so dolgo iskali izenačenje, po številnih neuspešnih poskusih obleganja gola Davida Raye pa so bili vendarle nagrajeni z enajstmetrovko, ki jo je v 65. minuti Ousmane Dembele tudi zanesljivo izvedel.

"Mučili smo se pri iskanju svojega prostora na zelenici. V drugem polčasu nam je šlo nekoliko bolje, čeprav nam je bilo težko, smo uspeli iztržiti izenačenje."

Do konca rednega dela tekme ne ena ne druga ekipa ni uspela tehtnice prevesiti na svojo stran, končne odločitve ni ponudil niti podaljšek. Zmagovalca smo tako dobili šele po streljanju enajstmetrovk, ki ga je z zgrešenim strelom odločil Gabriel Magalhaes.

"Strelce za enajstmetrovke smo določili tako, kot to storimo običajno, igralci so se sami odločili, kdo izmed njih je najbolj svež za streljanje. Nato pa sem mirno spremljal kazenske strele," je odločilne trenutke opisal španski strateg.

Luis Enrique
Luis Enrique
FOTO: Profimedia

Kljub končnemu slavju PSG-ja pa trikratni zmagovalec Lige prvakov ni imel občutka, da so bili njegovi varovanci boljši od tekmeca. "Bila je zelo težka tekma, zelo smo trpeli. Nobena ekipa si ni zaslužila zmage, toda če se ozremo nazaj in pogledamo, kako smo igrali celotno sezono, si zaslužimo še drugič slaviti v Ligi prvakov. Na vrhu bomo skušali biti tudi drugo leto, zakaj pa ne bi bili?"

Če je njegov trener hvalil čvrstost Arsenala, pa igra Londončanov ni navdušila Joaa Nevesa. "Danes smo si zaslužili zmago, saj je bil PSG edina ekipa, ki si je na zelenici želela igrati," je bil prepričan 21-letnik.

Luis Enrique
Luis Enrique
FOTO: Profimedia

Enriqueja so po koncu tekme spraševali tudi o prihodnosti ekipe, a je tovrstna vprašanja v luči slavja seveda odložil na poznejši čas. "To bo novo poglavje, sledili pa bomo istim smernicam. Ne potrebujemo veliko igralcev, saj jih je le malo sposobnih igrati v naši ekipi. Smo dvakratni evropski prvaki. Vemo, kaj želimo narediti, a se nam nikamor ne mudi," je sklenil Španec, ki se je že uveljavil kot legenda pariškega kluba.

liga prvakov psg arsenal luis enrique

Slavje PSG-ja ponovno zasenčili izgredi navijačev na ulicah Pariza

24ur.com Luis Enrique: Bili smo slabi, veliko preslabi za ta nivo tekmovanja
24ur.com Rodri: Po prikazanem v tej sezoni smo si zaslužili evropsko lovoriko
24ur.com Parižani še četrtič zapored francoski prvaki
24ur.com Ancelotti ni izgubljal besed: Bili smo zelo slabi!
24ur.com Enrique v remiju s Clermontom spočil adute pred derbijem z Barcelono
24ur.com Vse na enem mestu: vrhunci tekem Lige prvakov
24ur.com Simeone: Če bi mi igrali kot Real, bi nas vsi kritizirali
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
31. 05. 2026 11.58
madrida pa od nikjer. Sodniki majo dost. Lucho Barcina šola samo naprej
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Še vedno obseden s Kate Middleton
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
vizita
Portal
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
cekin
Portal
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
moskisvet
Portal
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
dominvrt
Portal
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Kotlina
Kotlina
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725