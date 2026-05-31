'Mučili smo se, a zaslužili smo si še drugič zapored slaviti v Ligi prvakov'

"Zdi se, da sanjamo. Zelo smo srečni. Druga zaporedna zmaga je res neverjetna, zdaj je čas, da proslavimo, da si privoščimo oddih. Igralci se bodo počasi vrnili k svojim reprezentancam, ostali pa bomo po tej zmagi uživali v poletju," je bil nad razpletom finala navdušen Luis Enrique. Po prvi polovici tekme je bolje kazalo Londončanom, ki so že v šesti minuti povedli z 1:0, Parižani pa so imeli nemalo težav z obrambno postavitvijo topničarjev.

Luis Enrique FOTO: Profimedia

"Tekma se je zanje začela na najboljši možen način, potem pa so dobro vedeli, kako se braniti. Bilo je zelo težko, saj smo navajeni napadati tako, da je veliko igralcev za žogo. Proti Arsenalu, ki je fizično zelo močan, pa je bilo to težko," je finalni obračun začel opisovati Enrique.

Francozi so dolgo iskali izenačenje, po številnih neuspešnih poskusih obleganja gola Davida Raye pa so bili vendarle nagrajeni z enajstmetrovko, ki jo je v 65. minuti Ousmane Dembele tudi zanesljivo izvedel. "Mučili smo se pri iskanju svojega prostora na zelenici. V drugem polčasu nam je šlo nekoliko bolje, čeprav nam je bilo težko, smo uspeli iztržiti izenačenje."

Do konca rednega dela tekme ne ena ne druga ekipa ni uspela tehtnice prevesiti na svojo stran, končne odločitve ni ponudil niti podaljšek. Zmagovalca smo tako dobili šele po streljanju enajstmetrovk, ki ga je z zgrešenim strelom odločil Gabriel Magalhaes. "Strelce za enajstmetrovke smo določili tako, kot to storimo običajno, igralci so se sami odločili, kdo izmed njih je najbolj svež za streljanje. Nato pa sem mirno spremljal kazenske strele," je odločilne trenutke opisal španski strateg.

Kljub končnemu slavju PSG-ja pa trikratni zmagovalec Lige prvakov ni imel občutka, da so bili njegovi varovanci boljši od tekmeca. "Bila je zelo težka tekma, zelo smo trpeli. Nobena ekipa si ni zaslužila zmage, toda če se ozremo nazaj in pogledamo, kako smo igrali celotno sezono, si zaslužimo še drugič slaviti v Ligi prvakov. Na vrhu bomo skušali biti tudi drugo leto, zakaj pa ne bi bili?" Če je njegov trener hvalil čvrstost Arsenala, pa igra Londončanov ni navdušila Joaa Nevesa. "Danes smo si zaslužili zmago, saj je bil PSG edina ekipa, ki si je na zelenici želela igrati," je bil prepričan 21-letnik.

