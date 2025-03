Enrique se pred Anfieldom sprašuje: Imamo lahko spet toliko smole?

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 25. krogu francoskega prvenstva zmagali še 20. v sezoni. Tokrat so po razočaranju sredi tedna v Ligi prvakov v gosteh s 4:1 premagali Rennes in prednost na lestvici vsaj začasno povišali na 16 točk. Prevlada v Rennesu jim je prinesla nove tri točke in obenem šesto zaporedno zmago v ligi. To sezono so varovanci Luisa Enriqueja še neporaženi, zadnjič pa so v ligi izgubili 12. maja lani proti Toulousu (1:3).