Parižani vse od spremembe formata tekmovanja dominirajo v Ligi prvakov. Poleg odličnega in širokega kadra gre ogromno zaslug za pariško nadvlado med evropsko elito španskemu strategu Luisu Enriqueju. Nekdanji trener Barcelone je v francoski prestolnici osvojil svoj drugi in tretji evropski naslov.
Prav nič ni presenetljivo, da si Enrique navkljub dvema hudima poškodbama ne želi, da bi njegova ekipa začela prikazovati slabše predstave. "Kaj naj naredimo? Naj začnemo jokati? Nogometne ekipe ne delujejo na tak način. Želimo si pokazati, da smo vztrajna in trdoživa ekipa. Ne želim videti upada v kakovosti naše predstave. Morali bomo biti bolj osredotočeni kot sicer, a to nam predstavlja zgolj dodaten izziv, tako nam kot našim navijačem," je povedal Enrique.
Nasproti jim bo danes stala izredno neugodna in uigrana zasedba Rome, ki jo je marsikateri nogometni strokovnjak pred začetkom sezone označil za morebitno pozitivno presenečenje. Na čelu rimskega kluba je trojec, ki navdušuje navijače na Olimpicu. Govor je seveda o trenerju Gianu Pieru Gasperiniju in napadalnem dvojcu Paula Dybale in Donyella Malna. Na lestvici Serie A trenutno zasedajo drugo mesto, le dve točki pa jih ločita od večnega tekmeca Lazia, ki je trenutno prvi.
Kako je Enriqueju v Parizu uspelo skovati in pripraviti zmagovalni stroj, ki je končno izgnal demone številnih neuspešnih generacij? Kakšen je status Rome v italijanskem nogometu? Kakšen je občutek zabiti Romi? Odgovore na vsa ta in številna druga vprašanja boste dobili na Kanalu A in VOYO. Gost v studiu bo nekdanji slovenski reprezentant Valter Birsa, ki še kako dobro pozna italijanske zelenice. Začnemo ob 20.30.
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