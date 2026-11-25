Parižani vse od spremembe formata tekmovanja dominirajo v Ligi prvakov. Poleg odličnega in širokega kadra gre ogromno zaslug za pariško nadvlado med evropsko elito španskemu strategu Luisu Enriqueju. Nekdanji trener Barcelone je v francoski prestolnici osvojil svoj drugi in tretji evropski naslov.

Prav nič ni presenetljivo, da si Enrique navkljub dvema hudima poškodbama ne želi, da bi njegova ekipa začela prikazovati slabše predstave. "Kaj naj naredimo? Naj začnemo jokati? Nogometne ekipe ne delujejo na tak način. Želimo si pokazati, da smo vztrajna in trdoživa ekipa. Ne želim videti upada v kakovosti naše predstave. Morali bomo biti bolj osredotočeni kot sicer, a to nam predstavlja zgolj dodaten izziv, tako nam kot našim navijačem," je povedal Enrique.