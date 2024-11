Enrique: Tekma z Atleticom še ni odločilna, a vseeno je cilj zmaga

PSG – Atletico Madrid na Kanalu A in VOYO!

PSG in Atletico se doslej še nikoli nista pomerila na tekmi s tekmovalnim nabojem. Toda Luis Enrique in Diego Simeone sta moči merila že kot igralca, pa tudi kot trenerja, zato se že dobro poznata.

Diego Simeone in Luis Enrique

"Znova bo moja ekipa igrala proti Diegu (Simeoneju). Nasproti sva si stala že kot igralca, nato še kot trenerja. Gre za izjemnega trenerja. Pri Atleticu je že dolgo časa, kar je velik dosežek. Da uspeš tako dolgo ohraniti položaj je neverjetno. Zavedamo se, da bo to zahtevna tekma proti tekmecu, ki zna igrati kot ekipa, ob tem pa premorejo tudi nekaj individualne kakovosti. V svojih vrstah imajo vrhunske igralce, reprezentante, ki so željni dokazovanja. Pričakujem visok nivo igre, osredotočeni pa smo na zmago," je dejal trener francoskih prvakov.

Tako Parižani kot tudi Atleti v letošnji sezoni najelitnejšega klubskega tekmovanja doslej niso ravno proslavili. PSG je stežka opravil z Girono (1:0), nato pa izgubil proti Arsenalu (2:0) in zgolj remiziral s PSV-jem (1:1). Na drugi strani so Madridčani premagali Leipzig (2:1), nato pa presenetljivo izgubili proti Benfici (4:0) in Lillu (1:3).