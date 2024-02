Enrique: To je bila tekma dveh polčasov. Prvi je bil nočna mora.

PSG je z eno nogo že v četrtfinalu elitne Lige prvakov. Serijski francoski prvaki, ki si lovoriko z velikimi ušesi tako močno želijo, so namreč na prvi tekmi osmine finala z 2:0 premagali Real Sociedad, a brez težav ni šlo. V prvem polčasu so Baski Parižanom povzročili ogromno težav z visokim pritiskom, v drugem polčasu pa so varovanci Luisa Enriqueja le strli odpor gostov.

"To je bila tekma dveh polčasov. V prvem je bil Real Sociedad boljši od nas, bili so najboljša ekipa na igrišču, osvajali so žoge, mi pa nismo mogli pritisniti, ker so igrali dolgo in nato lovili druge žoge. V prvem polčasu nismo mogli igrati od zadaj, izgubili smo preveč žog, kar pomeni, da so bili s svojim pritiskom boljši. Prvi polčas je bil odličen za Real Sociedad, za nas pa nočna mora. Bili smo v težavah, a to je nogomet. V drugem polčasu pa smo obrnili položaj in tekma se je povsem spremenila. Pritiskali smo in bili učinkovitejši. Uspelo nam je izvleči žoge iz zadnje vrste in se znebiti njihovega pritiska. Tako smo našli prostore. Prvi gol je padel, ko jih je bilo na igrišču le deset (Hamari Traore je ob robu igrišča prejemal zdravniško oskrbo, op. a.). To nam je pomagalo pridobiti samozavest in zmagati na tekmi. Real Sociedad je ekipa, ki jo dobro poznamo. Že dolgo igrajo skupaj in imajo zelo dobre igralce, zelo dobrega trenerja ter igro, ki je tako privlačna kot učinkovita," je tekmo strnil trener PSG-ja Luis Enrique.

Luis Enrique

V prvem polčasu so nogometaši Real Sociedada Parižane presenetili z visokim pritiskom, s katerim so jim preprečili, da bi lahko gradili igro iz zadnje vrste, kar je značilnost modernih nogometnih moštev. Ker PSG nima dovolj visokih in fizičnih igralcev, da bi v hipu taktiko spremenili in igrali na t. i. preskok igro, so se v prvem polčasu znašli v težavah. Sociedad si je celo večkrat priigral priložnost, a resneje gola Gianluigija Donnarumme vseeno niso ogrozili.

Španec na klopi PSG-ja je moral zato med glavnim odmorom poseči po nekaj taktičnih spremembah. "Ne vem več, kaj točno sem jim povedal. Če sem iskren, se ne spomnim," je z nasmeškom na obrazu Enrique povedal po tekmi in dodal: "Veliki kuharji ne razkrivajo svojih receptov. Na koncu gre zasluga igralcem. Verjeli so v naš sistem in še naprej verjeli. To je igra in tega ne bom nikoli prenehal ponavljati. Nič se nam ne bo zgodilo, če bomo izgubili. V nedeljo so navijači prišli gledat trening, stali so za nami, rekli so, da nas želijo videti pogumne in drzne." Nekdanji trener Rome, Celte, Barcelone in Španije po zmagi v prvem krogu ni skrival zadovoljstva in je novinarski ekipi TNT Sportsa celo dejal: "Če bi mi ob polčasu rekli, da bomo na koncu zmagali z 2:0, bi od veselja plesal dve uri!"

PSG je tako naredil velik korak k uvrstitvi v četrtfinale elitnega evropskega nogometnega tekmovanja, ki ga nesramno bogato moštvo želi osvojiti že vrsto let, a v zadnjih dveh sezonah finalisti iz leta 2020 niso premagali niti prve ovire v izločilnih bojih. V sezoni 2021/22 jih je v osmini finala s skupnim rezultatom 3:2 izločil Real Madrid, lani pa s skupnim rezultatom 3:0 še Bayern München. A Enrique, ki s PSG-jem udobno vodi v domačem prvenstvu, se za zdaj pritiska močno želene zmage v Ligi prvakov še otepa: "Nič se ne bo zgodilo, če ne bomo zmagali v Ligi prvakov. Real Sociedad je v prvem polčasu prevladoval in lahko bi izgubili, če ne bi igrali v skladu s svojimi zamislimi. A tudi, če bi izgubili, bi naslednji dan ljudje vstali in šli naprej s svojimi življenji, mi pa bi se počasi spet dvignili. To je del športa in življenja. Vendar moraš ostati zvest svojim idejam. Mislim, da v prvem polčasu nismo dovolj tvegali, in proti moštvu, kot je Real Sociedad, lahko to hitro postane nočna mora."

Enrique, ki je vodenje PSG-ja prevzel julija lani, je po svoji prvi zmagi v izločilnih bojih Lige prvakov s Parižani pokomentiral še razvoj svojega projekta v francoski prestolnici: "Odkar smo prišli sem, lahko vidite razvoj moštva. Všeč mi je napredek, saj je v skladu z mojo idejo o igri. Želimo biti ekipa, na katero je težko izvajati pritisk. Če se ekipa odloči, da nas bo visoko stisnila in tvegala, lahko v dobrih pogojih prenesemo žogo do napadalcev, čeprav danes v prvem polčasu ni bilo tako ... Real Sociedad nas je zelo dobro stisnil, hkrati pa ohranil številčno premoč štirih proti trem zadaj. Odvzeli so nam veliko žog. Kljub temu je bilo v teh šestih mesecih veliko stvari, ki so mi všeč. Očitno moramo še napredovati in smo v tej začetni fazi prve sezone, vendar mislim, da če lahko kaj rečem igralcem, je to, da to sledi ideji, ki jim jo prenašam ali sem jim jo poskušal prenesti. To je zame kot trenerja najbolj prijetna stvar in me napolnjuje z največjim ponosom, saj se le tako lahko pripravljam na svoje delo in poskušam biti uspešen. In če bomo izločeni iz Lige prvakov, potem naj bo to tako, da ostanemo zvesti sami sebi in ne delamo stvari, na katerih nismo delali."