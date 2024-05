Enrique z jasnim sporočilom: Ni pomembno, če prejmemo gol, ostati moramo mirni

Borussia je z igro na prvi tekmi pred polnim stadionom Westfalen navdušila, a podpora navijačev bo tokrat na strani Parižanov. Ključen bo tudi največji zvezdnik na zelenici Kylian Mbappe , ki tudi proti Barceloni na prvem srečanju ni blestel, na drugem pa je dosegel dva zadetka in svoje moštvo popeljal v polfinale. Enrique je prepričan, da bodo za dobro predstavo francoskega napadalca ključni njegovi soigralci. Nenazadnje je v tej sezoni na 45 tekmah dosegel že 43 golov in jasno je, da je zmožen odločiti vsako tekmo.

"Naš cilj je, da se naši najboljši igralci vključijo v igro. Bolj ko sodelujejo, bolje je. Vendar želim, da se moji napadalci dotikajo žoge na območjih, kjer lahko naredijo največjo razliko. Želim, da pride do žoge tam, kjer je lahko nevaren," je o svetovnem prvaku dejal Enrique. Obe moštvi bosta v tekmo vstopili spočiti, saj je francoska liga PSG-jev obračun proti Nici prestavila na 15. maj. Na drugi strani je Borussia na obračunu Bundeslige proti Augsburgu zmagala s 5:1. Vsi nogometaši, ki so prvo tekmo proti PSG-ju začeli v prvi postavi, pa so tokrat počivali.

Enrique se ne boji niti črnega scenarija in izpada v polfinalu. "Življenje se bo nadaljevalo, ko bo sonce posijalo na Pariz, pa bo pogled še vedno čudovit. Če izgubimo, jim bomo čestitali in se naslednji dan ponovno zbudili. Lahko smo razočarani, vendar bomo ponosni in se bomo poskušali spet pobrati in priti do finala naslednje leto."