Enrique zagotavlja: Zmage si želimo bolj kot Arsenal

Pred sedmo silo so prvi stopili Parižani, kjer so se z novinarji pogovarjali glavni zvezdnik Ousmane Dembele, kapetan Marquinhos in glavni trener Luis Enrique. Aktualni evropski prvaki se dobro zavedajo ovire, ki jih ločuje od ubranitve lanskoletnega zmagoslavja: "Jasno je, da gre za vrhunsko ekipo. To dokazuje slavje v Premier ligi in prvo mesto v ligaškem delu Lige prvakov. Igrajo odličen nogomet, dobri so tako v napadu kot v obrambi, čaka nas težko delo," je pred sobotnim spektaklom povedal Dembele.

Topničarji bodo v napadu znova računali na zadetke s standardnih situacij, nekaj, kar je močno zaznamovalo njihovo sezono: "Zelo veliko smo delali na tem. Nekajkrat smo že igrali proti Arsenalu in vemo, kaj so njihova največja orožja. Nikoli ne moreš točno napovedati poteka tekme, sploh ko igraš na tako visokem nivoju. Čez celotno srečanje se moraš prilagajati, tako v obrambi kot tudi v napadu," je povedal brazilski kapetan Parižanov.

PSG bo v Budimpešti branil naslov evropskih prvakov, ki so si ga zagotovili lani, ko so v finalu s 5:0 odpihnili Inter. Parižani so pod taktirko Enriqueja doživeli pravo taktično renesanso. Španec se je znebil glavnega zvezdnika Kyliana Mbappeja, nato pa popolnoma prevetril zasedbo Francozov, ki so v prejšnjih letih vedno znova neuspešno napadali prvo slavje v Ligi prvakov. Tudi najbolj optimističen navijač PSG-ja si ni mogel zamisliti uspeha, ki je prišel pod vodstvom nekdanjega stratega Barcelone: "Ko sem prišel, sem ciljal na osvojitev Lige prvakov. Moj cilj sem dosegel prej, kot sem si mislil. Pogoji, v katerih delamo, so odlični, vse, kar smo osvojili, smo si tudi zaslužili. V soboto imamo novo priložnost, da posežemo po tako želeni srebrnini."