Enrique: Zagotovo bomo trpeli, a moramo ostati zvesti svojim zamislim

PSG ali Arsenal? Eden izmed teh dveh klubov se bo drugič v zgodovini uvrstil v finale Lige prvakov in napadal prvo lovoriko v zgodovini kluba. Na prvi tekmi so si minimalno prednost priigrali Parižani, ki so samozavestni, da jo bodo ubranili na domačih tleh. Povratni obračun si boste lahko v sredo ob 20.30 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

Nogometaši Paris Saint-Germaina so na dobri poti, da se prvič po letu 2020 uvrstijo v finale Lige prvakov, saj so prvo polfinalno tekmo proti Arsenalu dobili z 0:1. To pomeni, da bo v sredo Arsenal v Parizu prisiljen loviti rezultatski zaostanek. "Zagotovo bomo trpeli, ker naši nasprotniki nimajo ugodnega rezultata. Za zmago na povratni tekmi moramo čim bolj izenačiti našo predstavo na prvi tekmi in ostati zvesti svojim zamislim," je pred povratno tekmo prepričan trener PSG-ja Luis Enrique, ki bo lahko računal na najboljšega klubskega strelca letos Ousmana Dembeleja: "Zadnje dva dni je treniral z ekipo in jutri bo na voljo." Francoski napadalec je sicer moral na prvi tekmi v 70. minuti zapustiti igro zaradi poškodbe in je tako kot večina članov prve enajsterice kluba izpustil sobotno tekmo proti Strasbourgu.

Ousmane Dembele FOTO: Profimedia icon-expand

Eno izmed glavnih orožij PSG-ja bo poleg Dembeleja tudi januarska okrepitev Khvicha Kvaratskhelia. "Je mlad, a ima veliko izkušenj. Moram reči, da je za igralca, ki se seli iz ene države v drugo, iz enega kluba v drugega, to težko, vendar je v ta proces vstopil z veliko mero odprtosti. Zelo sem ponosen na njegove predstave, zadovoljen sem s tem, kar počne z žogo in brez nje," je o gruzijskemu krilnemu napadalcu pred povratno tekmo povedal Enrique.

Luis Enrique in Khvicha Kvaratskhelia FOTO: AP icon-expand

A ne samo kvaliteta individualnih posameznikov, PSG je v tej sezoni pokazal, da počasi postaja resna ekipa. "V procesu gradnje je normalno, da je v prvem letu treba še analizirati nekatere stvari in se privaditi na proces dela, drugo leto pa je leto jasnejše rasti in zaupanja v igralski kader. Nadaljevali bomo z našim delom in se potrudili, da se bomo naslednje leto znova borili za vse lovorike," je o napredku v zadnjih dveh sezonah povedal španski strateg in o svojem doprinsou dodal: "Vsi trenerji imajo vpliv na svojo ekipo glede, ker hočemo vsi vnesti svoj slog igre. Vedno sem govoril, da imam odlične igralce, a tako kot v vsakem klubu, jih poskušam izboljšati. Vedno poskušam opraviti svoje delo in igralcem, ekipi, ponuditi najboljše možne pogoje, da iz njih izvlečemo najboljšo različico."

Luis Enrique FOTO: AP icon-expand

Pred povratno tekmo z Londončani je imel Enrique tudi nekaj lepih besed za trenerja Arsenala Mikela Arteto: "Imel sem srečo, da sem poznal Mikela, ko sem bil še igralec. Bil je zelo mlad in spomnim se ga kot močne osebnosti. Bil je odličen igralec in sedaj je odličen trener. Želim mu vse najboljše, vendar ne za jutrišnjo tekmo."

Mikel Arteta in Luis Enrique FOTO: AP icon-expand

"V svoji karieri sem imel nekaj zelo dobrih trenerjev in zelo sem hvaležen za vsakega od njih. Luis Enrique me je popeljal na raven, za katero si nisem nikoli predstavljal, da bi jo lahko dosegel. Po njegovi zaslugi sem popolnejši," pa je bil o pariškemu trenerju poln hvale branilec PSG-ja Achraf Hakimi. 26-letni v Španiji rojeni Maročan je odločen, da skupaj s soigralci popravi rezultat z lanske evropske sezone, ko so izpadli v polfinalu: "Ekipa je samozavestna, zelo se veselimo tekme in želimo pokazati željo po uvrstitvi v finale. Vzdušje bo neverjetno. Navijačem želimo poslati zelo jasno sporočilo: dali bomo vse od sebe za njih, da bodo ponosni. Vedno so stali za nami, zato si zaslužijo uvrstitev v finale. Od finala nas loči le še korak. Mislim, da je prisoten občutek pomirjenosti, saj smo že lani igrali v polfinalu in mislim, da nam bo to jutri pomagalo."

Achraf Hakimi FOTO: AP icon-expand

Kot ključna moža v vrstah Parižanov je Hakimi izpostavil vratarja Gianluigija Donnarummo in že omenjenega Dembeleja: "Donnarummi zelo zaupamo. Ljudje so dvomili vanj, vendar smo mu vedno pomagali in videli ste kako dobro je igral na prvi tekmi. Dembele pa je igralec, zaradi katerega si želite iti gledati tekmo na stadion, saj je genij z žogo."