Enrique: Arsenal nam ne more zabiti treh golov v Parizu

Nogometaši londonskega Arsenala in pariškega Paris Saint-Germaina so pod streho spravili prvo polfinalno tekmo v Ligi prvakov. Uspešnejši so bili Parižani, ki so zmagali z 1:0. Nocoj bosta polfinale začela še španska Barcelona in italijanski Inter. Prenos na Kanalu A in VOYO. Z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.30.

Mikel Arteta in Luis Enrique pred polfinalom Lige prvakov

Mikel Arteta in Luis Enrique pred polfinalom na Emiratesu

Vrhunci oktobrskega obračuna med Arsenalom in PSG-jem (2:0)

Barcelona - Inter FOTO: 24ur.com icon-expand

Obračun Arsenala in PSG, ki lovita svojo prvo lovoriko v tem tekmovanju, je že pred uvodnim polfinalnim spopadom napovedal dobro tekmo, tudi zaradi predstav, ki jih v tej sezoni kažeta obe ekipi. Nenazadnje je Arsenal po rednem delu Lige prvakov zasedel tretje mesto, v izločilnih bojih pa najprej z 9:3 v skupnem seštevku izločil PSV iz Eindhovna, nato pa v četrtfinalu še branilca naslova Real s skupnih 5:1.

Luis Enrique FOTO: Profimeda icon-expand

Parižani, ki so si že pred časom zagotovili naslov v Franciji, v Evropi pa so po šele 15. mestu v ligaškem delu Lige prvakov v izločilnih bojih pravi čas prikazali pričakovane predstave ter so v dodatnih tekmah za preboj v osmino finala s skupnih 10:0 izločili Brest, nato pa bili po streljanju enajstmetrovk boljši od Liverpoola, zatem pa so s 5:4 odpravili še Aston Villo.

Tokrat so Francozi v Londonu, kjer so sodili Slovenci na čelu s Slavkom Vinčićem, zadeli že v četrti minuti, ko je Hviča Kvarachelia z leve strani kazenskega prostora žogo vrnil na vrh šestnajsterca, od koder je z nizkim strelom od vratnice zadel Ousmane Dembele. Kot se je kasneje izkazalo, je bil to hkrati tudi odločilni trenutek tekme, edini gol na tekmi v Londonu ...

"Ko gre za dve tekmi na izpadanje, radi rečemo, da je za nami le prvo dejanje in da se bo vse odločalo v Parizu. Toda sam ne bi zmanjševal dragocenosti zmage na Otoku, predvsem pa kakovosti predstave mojih fantov proti odličnemu Arsenalu," je za pariški L'Equipe sprva med drugim dejal strateg Parižanov Luis Enrique.

"Tako je potrebno vzeti tekmo takšnega nivoja in takšnega vložka. Odlični smo bili od prve sekunde obračuna in vedeli smo, da bo ključno kako se bomo postavili od začetka," je pariškemu športnemu časniku še dejal nekdanji strateg Barcelone in Rome.

Statistika tekme Arsenal - PSG FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Ponavljam, pomembno je bilo, da smo bili od samega začetka na nivoju. Nismo želeli, da domači dobijo veter v hrbet na začetku. Navijači so jih sicer nosili, toda odlično je bilo, da smo hitro zabili gol. V prvem delu smo bili naravnost fantastični in zaslužili bi si še kakšen gol," je prepričan Katalonec na francoski klopi, ki je še priznal, da so se razmerja moči v nadaljevanju vendarle spremenila.

"Trpeli smo. Toda bilo je pričakovati, da ne bo šlo zlahka in da bodo gostitelji imeli svoje minute. Zdržali smo, potrebno je znati tudi potrpeti in sedaj lahko, vsaj na kratko, uživamo po spodbudnem prvem dejanju," je še povedal trener serijskih francoskih prvakov, ki razmišlja v smeri, da bi lahko bila ta minimalna zmaga že odločilna v boju za finale.

Ousmane Dembele FOTO: Profimedia icon-expand

"Prepričan sem, da bomo na našem stadionu dosegli vsaj gol na povratni tekmi. In ker sem prepričan v to, verjamem, da bomo tudi napredovali. Z vsem spoštovanjem do nasprotnika, toda v Parizu ne bomo prejeli treh golov," je zaključil Luis Enrique, ki je skupaj z varovanci naredil vsaj kakšen korak v smeri Allianz Arene, kjer bo letošnji finale Lige prvakov.