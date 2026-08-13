Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

'Spet bomo poskušali osvojiti vse, kar je moč osvojiti'

Salzburg, 13. 08. 2026 07.39 pred 7 urami 3 min branja 7

Avtor:
M.J.
PSG - Aston Villa

Nogometaši francoskega PSG so zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Vilo z 2:1. Strateg zmagovalcev laskavega pokala Luis Enrique je po osvojeni lovoriki na Solnograškem na vsa usta hvalil psihološko raven svojih varovancev in željo po zmagi. "Imeli smo le nekaj treningov za pripravo, toda psihološki moment fantov je bil ves čas visok. Za svoj pristop in željo po zmagi so bili nagrajeni," je med drugim za L'Equipe razpredal 56-letni Španec.

Več videovsebin
  • Parižani so v Salzburgu dvignili trofejo evropskega superpokala
    00:40
    Parižani so v Salzburgu dvignili trofejo evropskega superpokala
  • Desire Doue za novo vodstvo Parižanov (2:1)
    01:38
    Desire Doue za novo vodstvo Parižanov (2:1)
  • Izenačujoči zadetek Briana Madja
    01:27
    Izenačujoči zadetek Briana Madja
  • Gol Khviche Kvaratskhelie za vodstvo PSG-ja z 1:0.
    01:27
    Gol Khviche Kvaratskhelie za vodstvo PSG-ja z 1:0.

Tekma med letošnjimi zmagovalci Lige prvakov iz Pariza in evropske lige iz Birminghama se je v Mozartovem mestu končala po okusu nogometašev iz francoske prestolnice. Po zmagoslavju na tradicionalnem odprtju evropske sezone so tako ponovili dosežek igralcev madridskega Reala, ki so v nizu slavili v letih 2016 in 2017, ter Milana, ki so bili najboljši v letih 1989 in 1990. Ekipa iz Madrida je doslej šestkrat slavila na evropskem superpokalu. Po petkrat sta bila najboljša Barcelona in Milan, štirikrat Liverpool, trikrat Atletico Madrid, po dvakrat pa Chelsea, Bayern, Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus in PSG.

Za najboljšega igralca je bil po merili Sofascore izbran strelec drugega gola Desire Doue
Za najboljšega igralca je bil po merili Sofascore izbran strelec drugega gola Desire Doue
FOTO: Sofascore.com

Pravico na dvoboju v Salzburgu je delil Somalijec Omar Artan. Najboljši afriški sodnik v letu 2025 bi moral biti del sodniške ekipe na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, a mu tamkajšnje oblasti niso dovolile vstopa v ZDA. Evropska nogometna zveza (Uefa) mu je po tej odločitvi nemudoma zaupala mesto glavnega sodnika na dvoboju v Salzburgu. V pomoč sta mu bila stranska sodnika Liban Abdoulrazack Ahmed iz Džibutija in Stephen Eleazar Onyango Yiembe iz Kenije, medtem ko je nalogo četrtega sodnika opravil Slovenec Rade Obrenović.

Preberi še PSG porazil Aston Villo in osvojil evropski superpokal

Parižani so povedli v 20. minuti, dolgo in kombinirano akcijo pa je z močnim strelom z 12 metrov zaključil Gruzijec Hviča Kvarachelia. Nato so se razigrali tudi nogometaši iz Birminghama in si do odhoda na veliki odmor priigrali številne priložnosti za izenačenje. V glavni vlogi je bil komaj 17-letni Brian Madjo, ki ni realiziral svojih uvodnih treh lepih priložnosti. V 44. minuti je zadel tudi vratnico, le minuto kasneje pa je po podaji Johna McGinna z leve strani vendarle premagal ruskega vratarja Matveja Safonova in izenačil na 1:1.

Hviča Kvarachelia
Hviča Kvarachelia
FOTO: AP

V končnici prvega polčasa izjemno bledi Parižani so v 61. minuti znova povedli, potem ko je Desire Doue z natančnim strelom z desne strani ukanil nizozemskega vratarja Marca Bizota. Sodniška trojka je najprej njegov zadetek razveljavila zaradi domnevnega prepovedanega položaja, sodniki iz sobe za Var pa so ga po ogledu posnetka naknadno potrdili. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Rad bi predvsem pohvalil mentalni nivo, ki so ga fantje pokazali v superpokalu. Nisem presenečen, saj jih poznam. To so nogometaši s pravim značajem, kar so pokazali še enkrat. Ni bilo lahko, nikoli ni, ko imaš za pripravo samo nekaj treningov, a fantje so bili na nivoju. Čestitam jim," je za L'Equipe po novi osvojeni lovoriki razpredal strateg Partižanov Luis Enrique

Preberi še Srbski mediji: Riera prevzema Crveno zvezdo

"Poudaril bi še enkrat, da je zelo zahtevno odigrati takšno tekmo. Vložek je velik, pričakovanja tudi, mi pa smo imeli malo časa za pripravo. Sploh, ker je za nekatere bilo zelo naporno poletje. Mundial še nikoli ni bil tako dolg," je še dodal trener PSG-ja, ki je še opazil, da so bili njegovi varovanci zelo motivirani pred obračunom na Solnograškem. 

Statistika obračuna med PSG-jem in Aston Villo
Statistika obračuna med PSG-jem in Aston Villo
FOTO: Sofascore.com

"Iz pravega testa so. Ni jih bilo potrebno posebej motivirati. Psihološka priprava je bila enostavna, saj radi tekmujejo in radi napadajo lovorike. Vse bi naredili za zmago in tudi tokrat so bili nagrajeni za svoj pristop. Zavedam se, da je zelo težko zmagovati v nizu, zato moramo izkoristiti dani trenutek, biti še naprej ambiciozni in profesionalni ter tudi ponižni, sa ni nič vnaprej dano. Spet bomo skušali osvojiti vse, kar je moč osvojiti. Zavedajoč se, seveda, kako zahtevna pot je pred nami. A mi smo ambiciozen klub," je pogovor za pariški športni časnik po zmagoslavju v Salzburgu končal Luis Enrique. 

Razlagalnik

UEFA evropski superpokal je prestižna nogometna tekma, ki tradicionalno odpira evropsko klubsko sezono. Na njej se pomerita zmagovalca dveh najpomembnejših evropskih klubskih tekmovanj: UEFA Lige prvakov in UEFA Evropske lige. Tekmovanje služi kot simbolni začetek tekmovalnega leta, kjer se najboljši ekipi pretekle sezone borita za prvo lovoriko v novi sezoni.

Luis Enrique je nekdanji španski nogometaš in eden najbolj prepoznavnih nogometnih trenerjev na svetu. Kot igralec je blestel v dresih Real Madrida in Barcelone. Kot trener je dosegel izjemne uspehe, med drugim je s FC Barcelono osvojil trojno krono (ligo, pokal in Ligo prvakov). Znan je po svojem taktičnem znanju, poudarku na posesti žoge in sposobnosti vodenja vrhunskih igralcev v velikih klubih.

Salzburg je znan kot Mozartovo mesto, ker se je v njem leta 1756 rodil eden največjih skladateljev v zgodovini klasične glasbe, Wolfgang Amadeus Mozart. Mesto je izjemno ponosno na svojo glasbeno dediščino, kar se odraža v številnih festivalih, muzejih in spomenikih, posvečenih Mozartu, zaradi česar je Salzburg postal svetovno prepoznavna kulturna destinacija.

VAR oziroma video sodniška pomoč je tehnološki sistem, ki pomaga glavnemu sodniku pri odločanju o ključnih incidentih na tekmi. Sistem vključuje ekipo sodnikov, ki spremljajo tekmo prek videoposnetkov in lahko svetujejo glavnemu sodniku pri napakah, povezanih z zadetki, enajstmetrovkami, neposrednimi rdečimi kartoni ali napačno identifikacijo igralca. Namen VAR-a je povečati pravičnost in zmanjšati število očitnih sodniških napak med tekmo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet psg superpokal enrique

Kdo je robustni najstnik, ki je zrušil rekord, spravljal PSG ob živce in (skoraj) ukradel šov?

Srbski mediji: Riera prevzema Crveno zvezdo

Moskisvet.com To je bila nagrada za zmagovalca naših navijaških izzivov
24ur.com 'Mislim, da smo pregoreli v takšni želji po zmagi!'
24ur.com Ancelotti: Ko smo nazadnje tako visoko izgubili, smo osvojili vse lovorike
24ur.com Adams: To zmago smo krvavo potrebovali za dvig samozavesti
24ur.com Sanchez se predstavi: Rad bi, da bi o meni govorili rezultati
24ur.com 'S to zunanjo linijo lahko naredimo vrhunski rezultat'
24ur.com 'Mi ne vemo, kaj počnemo, oni ne vedo kaj počnejo, na koncu pa dobro izpade'
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pomladni cvet
13. 08. 2026 11.21
psg melje vse pred sabo- pred okoli 8 leti sem napovedal da bo psg najboljši klub na svetu v nekaj letih
Odgovori
0 0
blablab
13. 08. 2026 10.20
čeferin se spet neki štuli
Odgovori
+1
1 0
Loptass
13. 08. 2026 09.30
Vprašanje če bodo lahko uspešni na vseh frontah. Real je lani poleti imel nekaj dni več časa za počitek, pa je bilo to premalo in se je poznalo na formi. In če Real ni zmogel, ko je takšna veličina, s takšno igralsko kvaliteto, pol PSG sploh nima možnosti. Že za včerajšnjo zmago je verjetno kriv neke vrste Negreira.
Odgovori
-1
4 5
REAList7
13. 08. 2026 09.58
Zakompleksani farselonar se zopet oglaša in omenja Real. Ubogi farselonarji ne prenesejo, da bodo večno v senci Reala, zato pa ga pljuvajo pod malodane vsakim člankom. Nekdo, ki je od nekoga boljši, ne potrebuje tega dokazovati na takšen način. Najbolj jih pa verjetno boli, da že 11 let niso niti blizu osvojitvi LP, kaj šele da bi jo osvojili 2x ali celo 3x zapored, kot nekateri ;) In še kar nekaj časa ne bodo povohali te kante. Povsem druga zgodba pa je v španski Laligi, kjer farselona lahko s pomočjo 18-letnega podkupovanja sodnikov osvaja prvenstva. V LP, kjer je nivo sojenja na neprimerno višji ravni, pa nimajo za burek. In ni nič čudnega, da noben španski sodnik ne sodi pomembnih tekem v LP ali na svetovnih ali evropskih prvenstvih. Potem pa se zgodi, da v finalu kraljevega pokala delegirajo Bengoetxeo, in to že večkrat zapored, ki sploh nima izkušenj s pomembnih tekem in je zanj znano, da navija za farselono. Evropa je pokazatelj kam spada povprečna farselona.
Odgovori
-6
2 8
Loptass
13. 08. 2026 10.15
Zakompleksani realovec, si želi, da bi bilo to res, kar piše. Vsi vemo kdo je lani jokal, da ima premalo časa za počitek in kdo je s tem jokanjem že vnaprej opravičeval morebitno slabo sezono. PSG je imel lani isto časa za počitek, pa niso nič jamrali in osvojili vse. Real pa nič. Če je nekdo boljši, ne potrebuje sodnikov in to je Albacete lepo demonstriral, tudi Bayern. Edino Barca je zmagovala s pomočjo sodnikov, če prav je imel Real več dosojenih penalov kot Barca in proti Realu je bilo dosojenih manj penalov, kot proti Barci. Vsa dejstva gredo v prid tvojemu lajanju.
Odgovori
+2
5 3
Clovek
13. 08. 2026 10.25
Kako se vama ljubi?
Odgovori
+0
2 2
obožeobože
13. 08. 2026 09.12
Nasser Al-Khelaifi je presrečen!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897