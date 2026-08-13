'Spet bomo poskušali osvojiti vse, kar je moč osvojiti'

Tekma med letošnjimi zmagovalci Lige prvakov iz Pariza in evropske lige iz Birminghama se je v Mozartovem mestu končala po okusu nogometašev iz francoske prestolnice. Po zmagoslavju na tradicionalnem odprtju evropske sezone so tako ponovili dosežek igralcev madridskega Reala, ki so v nizu slavili v letih 2016 in 2017, ter Milana, ki so bili najboljši v letih 1989 in 1990. Ekipa iz Madrida je doslej šestkrat slavila na evropskem superpokalu. Po petkrat sta bila najboljša Barcelona in Milan, štirikrat Liverpool, trikrat Atletico Madrid, po dvakrat pa Chelsea, Bayern, Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus in PSG.

Za najboljšega igralca je bil po merili Sofascore izbran strelec drugega gola Desire Doue FOTO: Sofascore.com

Pravico na dvoboju v Salzburgu je delil Somalijec Omar Artan. Najboljši afriški sodnik v letu 2025 bi moral biti del sodniške ekipe na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, a mu tamkajšnje oblasti niso dovolile vstopa v ZDA. Evropska nogometna zveza (Uefa) mu je po tej odločitvi nemudoma zaupala mesto glavnega sodnika na dvoboju v Salzburgu. V pomoč sta mu bila stranska sodnika Liban Abdoulrazack Ahmed iz Džibutija in Stephen Eleazar Onyango Yiembe iz Kenije, medtem ko je nalogo četrtega sodnika opravil Slovenec Rade Obrenović.

Parižani so povedli v 20. minuti, dolgo in kombinirano akcijo pa je z močnim strelom z 12 metrov zaključil Gruzijec Hviča Kvarachelia. Nato so se razigrali tudi nogometaši iz Birminghama in si do odhoda na veliki odmor priigrali številne priložnosti za izenačenje. V glavni vlogi je bil komaj 17-letni Brian Madjo, ki ni realiziral svojih uvodnih treh lepih priložnosti. V 44. minuti je zadel tudi vratnico, le minuto kasneje pa je po podaji Johna McGinna z leve strani vendarle premagal ruskega vratarja Matveja Safonova in izenačil na 1:1.

Hviča Kvarachelia FOTO: AP

V končnici prvega polčasa izjemno bledi Parižani so v 61. minuti znova povedli, potem ko je Desire Doue z natančnim strelom z desne strani ukanil nizozemskega vratarja Marca Bizota. Sodniška trojka je najprej njegov zadetek razveljavila zaradi domnevnega prepovedanega položaja, sodniki iz sobe za Var pa so ga po ogledu posnetka naknadno potrdili.

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"Rad bi predvsem pohvalil mentalni nivo, ki so ga fantje pokazali v superpokalu. Nisem presenečen, saj jih poznam. To so nogometaši s pravim značajem, kar so pokazali še enkrat. Ni bilo lahko, nikoli ni, ko imaš za pripravo samo nekaj treningov, a fantje so bili na nivoju. Čestitam jim," je za L'Equipe po novi osvojeni lovoriki razpredal strateg Partižanov Luis Enrique.

"Poudaril bi še enkrat, da je zelo zahtevno odigrati takšno tekmo. Vložek je velik, pričakovanja tudi, mi pa smo imeli malo časa za pripravo. Sploh, ker je za nekatere bilo zelo naporno poletje. Mundial še nikoli ni bil tako dolg," je še dodal trener PSG-ja, ki je še opazil, da so bili njegovi varovanci zelo motivirani pred obračunom na Solnograškem.

Statistika obračuna med PSG-jem in Aston Villo FOTO: Sofascore.com

"Iz pravega testa so. Ni jih bilo potrebno posebej motivirati. Psihološka priprava je bila enostavna, saj radi tekmujejo in radi napadajo lovorike. Vse bi naredili za zmago in tudi tokrat so bili nagrajeni za svoj pristop. Zavedam se, da je zelo težko zmagovati v nizu, zato moramo izkoristiti dani trenutek, biti še naprej ambiciozni in profesionalni ter tudi ponižni, sa ni nič vnaprej dano. Spet bomo skušali osvojiti vse, kar je moč osvojiti. Zavedajoč se, seveda, kako zahtevna pot je pred nami. A mi smo ambiciozen klub," je pogovor za pariški športni časnik po zmagoslavju v Salzburgu končal Luis Enrique.