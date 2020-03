Epidemija pri Valencii, sledijo tudi okužbe pri Iličićevi Atalanti?

Prvi je javno novico potrdil Ezequiel Garay , ki je kar prek družbenih omrežij sporočil, da "se je leto 2020 začelo slabo". Dodal je, da je bil pozitiven na testu za koronavirus, a da se počuti dobro in čaka na dodatna navodila zdravstvenih delavcev. Če ta podatek vsaj za nogometaše Atalante, ki so pretekli teden gostovali na Mestalli in tam s štirimi zadetki slovenskega virtuoza Josipa Iličića slavili s 4:3, ni bil zaskrbljujoč, saj Garay zaradi poškodbe ni igral, pa je alarm prižgal pozitiven test Joseja Gaye , bočnega branilca. Ta je torkovo tekmo na Mestalli odigral v celoti. Eliaquim Mangala tako kot Garay zaradi poškodbe na zelenico na povratni tekmi ni stopil.

Iz Valencie so sicer še sporočili, da sta poleg treh nogometašev okužena tudi dva nogometna delavca: delegat in član zdravniške službe. Stanje je še bistveno bolj zaskrbljujoče, saj na nekatere rezultate testov še čakajo, tako da bi se ta številka lahko še povečala."Vsi okuženi se nahajajo na svojih domovih in se počutijo dobro. Upoštevajo navodila in so v izolaciji,"so še zapisali netopirji v uradnem obvestilu. V naslednjih dneh jih čaka izjemno zahtevna bitka, na trnih pa bodo vsaj še nekaj dni tudi nogometaši Atalante, saj je inkubacijska doba virusa lahko tudi nekaj tednov. Španski mediji so zapisali, da je Valencia prvi klub v La ligi, ki se bori z epidemijo.

Španija in Italija se borita s hitrim širjenjem koronavirusa, prve okužbe na španskih tleh pa so bile ravno v času gostovanja Valencie v Milanu, ko so v Lombardijo romali številni španski navijači. Tako je bilo območje Valencie med prvimi, kjer so zaznali okužbo, trenutno pa je v Španiji daleč največ okuženih v Madridu (do 15.30 prek 3500 okužb).