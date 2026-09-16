Epilog manchesterskega derbija: 'Za sodniško napako je kriv tunelski vid'

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Manchester City je derbi na stadionu Old Trafford dobil, kljub temu, da je igral z igralcem manj, po zaslugi gola Erlinga Haalanda v 60. minuti. Gol je bil sprva razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, a so ga po pregledu posnetka (Var) naknadno priznali. Haaland namreč ni bil v prepovedanem položaju. Vendar pa sodniki v sobi za Var niso opazili prepovedanega položaja njegovega soigralca Enza Fernandeza.

Derbi Manchester United - Manchester City še naprej buri duhove. FOTO: AP

"Bil sem zelo razočaran nad tem, kako se je vse skupaj odvilo," je dejal Howard Webb. "In nihče ni zaradi tega bolj razočaran kot sodniki sami." Pojasnil je, da so se videosodniki preveč osredotočili na Haalanda, in težavo opisal kot "tunelski vid".