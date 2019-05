Eriksen o superjunaku Tottenhama: Upam, da bo po tem dobil spomenik

Tottenham je bil "pokopan", na prvi tekmi je doma izgubil z 0 : 1, na drugi tekmi, pred glavnino Ajaxovih navijačev je po prvem polčasu zaostajal še za dva dodatna gola. Nato pa naslednjih (zadnjih) 45 in še nekaj minut drugega polčasa in nova zgodba in neverjeten preobrat. Prvi junak londonske zasedbe je bil Brazilec Lucas Moura, strelec vseh treh golov, zadnjega je dosegel v izdihljajih tekme. A ta je bil najpomembnejši, saj je Tottenhamu zagotovil napredovanje.

Christian Eriksen je po tekmi za BBC dejal: "Bila je neverjetna tekma, bili smo v izgubljenem položaju, želeli smo se prebiti nazaj in imeli smo srečo. Žal mi je Ajaxa, odigrali so dobro tekmo. Za nas je to veliko olajšanje, za to smo se borili in sanjsko je, da se nam je uspelo prebiti v finale. Mislim, da si ne bi mogli pogledati v obraz, če bi izgubili tri ali štiri proti nič. Ko smo dali gol, so bili pod pritiskom, Luca (Lucas Moura, op. p.) je imel fantastično tekmo, on je zmagal tekmo za nas. Zaslužil si je vse, upam, da bo dobil spomenik v Angliji po vsem tem. Smo brez besed, uspelo nam je."