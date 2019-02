Valverde želi v Lyonu 'dvignjen gard' Barce: Pritisnili bodo na nas

V torek si boste lahko ob 20.40 na Kanalu A in VOYO ogledali dvoboj evropskih velikanov z Anfielda, kjer se bosta pomerila Liverpool in Bayern, v sredo pa gostovanje Juventusa pri madridskem Atleticu. Ne zamudite!

"Tu (na domačem stadionu, op. a.) so zastrašujoči. To bo naporna tekma in res je, da na nekateri od prejšnjih nismo prihajali do priložnosti, a običajno igramo napadalno. Moramo odigrati izvrstno tekmo in poskusiti zmagati. Ne gledamo proti drugi tekmi, zgolj proti jutrišnji,"je nadaljeval španski strateg.

"Prišli smo v osmino finala in že nekaj časa čakamo na to tekmo. Želimo si jo že odigrati in vemo, da so velika ekipa, ki še ni izgubila niti ene tekme,"je bil do domačega Lyona na ponedeljkovi večerni novinarski konferenci spoštljiv Barcelonin trener Ernesto Valverde .

Čestitke košarkarski ekipi

Tabor Barcelone je pred prihodom v Francijo razveselil nedeljski poraz nič več najbližjega zasledovalca na prvenstveni lestvici Real Madrida, ponedeljek pa je bil še slajši zaradi dramatične zmaga košarkarske ekipe Barce, ki je na parketu večnih tekmecev osvojila pokalni naslov.

"Če takšne reči dvignejo moralo? Rad bi čestital košarkarski ekipi za pokal. Pomaga nam, da nasprotnik izgublja točke, a nam je pomembno tisto, kar storimo sami,"je ob vprašanju glede odmevnih dogodkov iz Madrida povedal Valverde.

'Težko bo'

Pozornost se je nato preusmerila na torkove tekmece, pri katerih bo zaradi kazni manjkal prvi zvezdnik Nabil Fekir. Veliko je bilo vprašanj tudi o lanskih dogodkih iz Rima, kjer je Barcelona iz rok izpustila prednost s 4:1 in izpadla na povratni tekmi četrtfinala s porazom 0:3 proti Romi.

"To je težko tekmovanje in cilji so vedno tu, da jih presežeš. Govorilo se je tudi, da ne zadevamo v gosteh, a smo to storili pri Tottenhamu in Interju. Težko bo. Lyon ima velike igralce. (Ferland) Mendy je izvrsten bočni branilec, Fekir je zanje ključen, (Memphis) Depay, (Bertrand) Traore ... Všeč mi je, da vedno napadajo in pritisnili bodo na nas,"je nadaljeval Valverde.

Lyončani niso pozabili na Umtitija

"Fekir? Ne bom zanikal, da gre za igralca, ki je lahko odločilen v kateri koli tekmi. Gre za pomembno odsotnost v vrstah Olympiqua, poskusili jo bomo izkoristiti. Ko smo šli v tekmo z Romo, so vsi govorili, da gre za najšibkejšega tekmeca, ki bi ga lahko dobili, to nam ni preveč pomagalo. Tisto leto smo izgubili le eno tekmo. V tekmo ne smemo s 'spuščenim gardom'. Ravno nasprotno, moramo ga dvigniti. To imamo še kako v mislih. O tekmi z Romo pa nismo govorili. Dlje časa smo o tem že govorili. Pride čas, ko se glede nekaterih reči ne vznemirjaš več. Smo pripravljeni in pod pritiskom, ker vemo, kakšne občutke vzbuja to tekmovanje. To je dober pritisk in mora obstajati,"pravi trener Kataloncev.

Novinarska konferenca in odprti del treninga Barcelone na stadionu Stade des Lumieres: