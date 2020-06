Nove špekulacije: Liga prvakov z 'mini turnirjem' že od četrtfinala?

Po tem, ko so sezono v Ligi prvakov ob razglasitvi pandemije novega koronavirusa prekinili po prvem "paketu" povratnih tekem osmine finala, Evropska nogometna zveza (Uefa) še vedno ni sporočila točnega datuma za nadaljevanje tekmovanja oziroma morebitnih sprememb formata, ki se omenjajo že lep čas. Vplivni nemški tabloid Bildje poročal o (morebitnih) načrtih krovne zveze, ki jo vodi slovenski pravnik Aleksander Čeferin. Čeferin naj bi s sodelavci oziroma s posebej za ta namen ustanovljeno delovno skupino proučeval možnost izvedbe "mini turnirja" že od četrtfinala naprej, medtem ko se pojavljajo špekulacije, da Istanbul ne bo zmogel ali želel gostiti finala, ki bi ga sicer morali po prvotnem razporedu izvesti že ob koncu maja.

Letalske povezave v smeri Turčije so še vedno precej omejene, lokalne oblasti pa skrbi finančno breme, ki bi ga predstavljala finalna tekma Lige prvakov brez okoli 100.000 navijačev, ki bi napolnili velemesto ob Bosporju. Ameriški medijski gigant ESPNje poročal, da je bila Uefa zaradi tega primorana v iskanje rezervnih rešitev. Še vedno naj Istanbula ne bi povsem prečrtali, "Nemčija in Portugalska pa sta najverjetnejši možnosti", dodajajo.

Možen tudi odhod v Frankfurt ob Majni

"Lizbono imajo za močnega kandidata, ki bi lahko stopil v ospredje, glede na to, da sta na voljo dva moderna stadiona: Benficin Estadio da Luz in Estadio Jose Alvalade Sportinga CP, loči pa ju le 5 km. Estadio da Luz je bil prizorišče zmage Real Madrida v finalu Lige prvakov nad Atletico Madridom leta 2014. Nogomet na vrhunski ravni se je na Portugalskem že vrnil po zaustavitvi zaradi koronavirusa, Lizbona pa je Uefi privlačna, ker ponuja nevtralno prizorišče zaradi dejstva, da so portugalski klubi izpadli pred izločilnimi boji," je zapisal ESPN.

Frankfurtska Commerzbank Arena naj bi bil med prizorišči glavni kandidat v Nemčiji, saj ponuja moderne objekte in dobre povezave z mednarodnim letališčem. Uefa bo verjetno že dokončno odločitev o razpletu sezone sprejela ob zasedanju izvršnega odbora v drugi polovici junija. Na razplet sezone čakajo tudi v Ligi Evropa in Ligi prvakinj, v Ligi prvakov so sicer že znani nekateri potniki v četrtfinale: to so Atletico Madrid s slovenskim reprezentantom Janom Oblakom, RB Leipzig in Atalanta, kjer igrata Kevin Kamplin še en član slovenske izbrane vrste Josip Iličić, ter Paris Saint-Germain. Povratne dvoboje morajo odigrati še Manchester City in Real Madrid, Juventus in Lyon, Barcelona in Napoli ter Bayern in Chelsea.

Povratek v Lizbono bi bil torej nekaj posebnega za Oblaka, ki je nekoč branil barve Benfice, kot tudi za njegov trenutni klub Atletico, ki ga na portugalsko metropolo ne vežejo najlepši spomini. Po drugi strani je Real na Da Luzu, kjer je nekoč rdeči dres nosil tudi Zlatko Zahović, osvojil težko pričakovani deseti naslov v Ligi prvakov, mitsko "La Decimo", ki je tlakovala pot seriji evropskih uspehov "kraljevega kluba" v minulem desetletju. Stadion Joseja Alvaladeja je seveda tudi novi dom slovenskega reprezentanta Andraža Šporarja, ki že pridno dosega zadetke za zeleno-beli Sporting.