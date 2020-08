Essien svari: Ne odpišite Lyona, v 90 minutah se lahko zgodi karkoli

Michael Essienpred sredinim obračunom Lyona in Bayerna v polfinalu Lige prvakov svari tiste, ki bi želeli prehitro odpisati njegove nekdanje delodajalce v obračunu z letos izjemnimi nemškimi prvaki. 37-letni Essien, ki je nazadnje igral v Azerbajdžanu za Sabail, je prepričan, da Lyonu lahko uspe pripraviti še eno veliko presenečenje, potem ko so Francozi v četrtfinalu tako presenetljivo izločili že enega največjih favoritov Manchester City (3:1). V finalu Lyončane medtem že čaka veliki francoski rival Paris Saint-Germain, ki je v torek zvečer brez večjih težav premagal RB Leipzig (3:0) in se kot peti francoski klub v zgodovini prebil do velikega evropskega finala. Lyon na ta podvig še čaka.

"Možnosti so (za zmago Lyona, op. a.), še posebej zato, ker gre za eno tekmo, v 90 minutah pa se lahko zgodi karkoli, zato jih ne morete kar odpisati," je za TV3 dejal Essien, ki je nekoč veljal za enega najboljših obrambnih vezistov. "V Ligi prvakov kažejo svoje stare lastnosti: trdo delo, vera in dobra organizacija. Igrajo tako, da izkoriščajo svoje prednosti, ne glede na to, kdo je nasprotnik, zato pa jim tudi gre tako dobro,"je nadaljeval Essien, ki je k Lyonu leta 2003 prišel iz Bastie in nato dve leti kasneje okrepil Chelsea, ki ga je takrat vodil sloviti Jose Mourinho.