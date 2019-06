Eto'o vabi Salaha v Barcelono: Tam lahko postane najboljši nogometaš na svetu

Že pred tedni smo poročali, da naj bi se se Mohamed Salahin strateg Liverpoola Jürgen Klopppred finalom Lige prvakov, v katerem je Liverpool z 2 : 0 premagal Tottenham in slavil šesto evropsko zvezdico, sprla. Njun odnos naj bi bil po poročanju nekaterih tujih medijev tako načet, da bi lahko izjemni Egipčan že v letošnjem prestopnem roku zapustil Anfieldin si poiskal novo nogometno domovanje. Najbrž ni kluba, ki si ne bi želel Salahovih uslug. Egipčan se je namreč v zadnjih dveh sezonah prelevil v enega najboljših napadalcev na svetu in zato ni nič čudnega, da ga je nekdanji napadalec Barcelona, Chelseaja, madridskega Reala, Interja Samuel Eto'opozval, naj se pridruži Lionelu Messijuin druščini v prestolnici Katalonije, kjer bi dokončno uresničil svoj potencial in postal najboljši nogometaš na svetu.

SALAH

"Barcelona je najboljša izbira zanj. Osebno bi dejal, da je to boljša izbira. Meni je sicer prvo priložnost, ko sem zapustil Afriko dal Real, a iz izkušenj vem, da nogomet, ki ga goji Barcelona, bistveno bolj ustreza Salahu," je uvodoma dejela legendarni Kamerunec, ki je po koncu lanske sezone končal 21-let dolgo nogometno kariero.

"Če se mu ponudi priložnost, da zaigra v najboljšem prvenstvu na svetu, kar španska La Liga nedvomno je, potem se mora pridružiti Barceloni,"je še nadaljeval Eto'o, ki je tako pozval zmagovalca pravkar končane Lige prvakov in podprvaka angleške Premier League, naj se preseli na Camp Nou."Ima vse lastnosti, da postane najboljši nogometaš na svetu,"še zaključi Eto'o, ki je z Barco dvakrat osvojil elitno Ligo prvakov, še enkrat pa je na vrhu Evrope stal z milanskim Interjem. Salah se sicer trenutno ne ukvarja s klubsko prihodnostjo, saj želi z Egiptom pred domačimi navijači osvojiti tudi reprezentančno lovoriko. Faraoni so namreč prvi favoriti, da še osmič v zgodovini osvojijo afriški pokal narodov.