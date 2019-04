Evrogol ni pomagal: Camp Nou (spet) žvižgal Coutinhu, Valverde miri

Nekdanji član velikega Unitedovega tekmeca Liverpoola si je po proslavljanju gola s soigralci zatisnil ušesa in v smeri tribun namenil nekaj besed. Številni so si njegovo potezo razlagali kot odgovor na kritike, ki jih v njegovi prvi polni sezoni na Camp Nouu v zadnjih mesecih ni manjkalo. Brazilec kljub vzpodbudni predstavi ni začel sobotne tekme z Real Sociedadom , ko pa je vstopil s klopi namesto ozdravelega, a povsem nerazpoloženega Ousmana Dembeleja , je s tribun slišal tako aplavze kot žvižge.

Negodovanje na Camp Nouu sicer ni bilo pretirano glasno, a je bilo izrazov nezadovoljstva vseeno dovolj, da je moral po tekmi trener Barcelone Ernesto Valverde odgovarjati na številna vprašanja o Philippu Coutinhu in njegovim odnosom z navijači. Nekateri so si očitno precej k srcu vzeli njegovo reakcijo po sicer izjemnem zadetku, ki ga je na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov zabil Manchester Unitedu .

Zgolj anekdota

"Zame obstajajo neke situacije, ki so zgolj anekdote, a zelo odmevajo in se zdijo pomembne, ker so se zgodile v tem klubu. Občinstvo drži s Coutinhom in Coutinho z občinstvom. Pomaga nam," je dogodke ocenil Barcin trener Ernesto Valverde. "To s Coutinhom (žvižgi, op. a.) je bolj zaradi vsega trušča okoli njegovega proslavljanja. Mislim, da žvižgov ni bilo veliko, in da veliko več ljudi prepozna njegovo trdo delo,"je o nogometašu, s katerim so Katalonci podrli klubski rekord, ko so zanj Liverpoolčanom plačali 135 milijonov evrov, še povedal španski strokovnjak.

Barcelona bo šestindvajsetič v klubski zgodovini dvignila pokal za naslov državne prvakinje z zmagama na naslednjih tekmah: v gosteh pri Alavesu in doma proti Levanteju, ki ji je v zaključku lanske sezone na neverjetni tekmi (rezultat v Valencii je bil 5:4) preprečil zgodovinski dosežek, da bi vseh 38 prvenstvenih tekem odigrala brez poraza. Barca bi naslov osvojila že z zmago nad Alavesom in porazom Atletica proti Valencii.

O Liverpoolu še prezgodaj razmišljati

"Čez tri dni moramo spet igrati. Moramo pozabiti na devet točk prednosti in razmišljati o naslednji tekmi," še pravi Valverde. "To je zadnji del sezone in vse je odločilno, a nasprotniki so nas primorali v to, da smo bili ves čas na najvišji ravni. Nihče nam ne bo ničesar podaril,"še dodaja Valverde, ki pravi, da o polfinalnih tekmah Lige prvakov z Liverpoolom še ne razmišlja.

BARLIV

"Ne morem preveč načrtovati z razmišljanjem o Liverpoolu. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Vedel sem, kakšno moštvo bom v igro poslal danes. Možno je, da sledijo spremembe, a moramo dobiti naslednjo tekmo, saj bo naslednja na sporedu tik pred Ligo prvakov. Ne veš, kako, toda vedno moraš zmagati. Tekma z Manchester Unitedom je bila zelo pomembna in vsi so bili osredotočeni le nanjo. Težko se je dvakrat aktivirati po tem, ko si to storil že za Ligo prvakov, včasih ni lahko,"pravi trener Barce.