Evropski velikani bodo danes dobili nasprotnike v Ligi prvakov

Ekipe so bile v bobne razdeljene na podlagi Uefine lestvice koeficientov, mesto v prvem bobnu pa je imel zagotovljeno PSG, ki je lani osvojil najpomembnejšo evropsko klubsko lovoriko. Postopek se začne s prvim bobnom, kjer se najprej fizično izžreba ena kroglica, nato pa avtomatizirana programska oprema – ki je bila uporabljena že lani – določi osem nasprotnikov za to ekipo.
Ekipa igra proti dvema nasprotnikoma iz vsakega bobna, proti enemu doma, proti drugemu v gosteh. Moštva iz iste države v ligaški fazi tekmovanja ne morejo igrati med seboj.
Prvi boben: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund in Barcelona.
Drugi boben: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt in Club Brugge.
Tretji boben: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt in Marseille.
Četrti boben: Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Club, Newcastle, Pafos in Kairat Almaty.
