Evropski velikani bodo danes dobili nasprotnike v Ligi prvakov

Ekipe so bile v bobne razdeljene na podlagi Uefine lestvice koeficientov, mesto v prvem bobnu pa je imel zagotovljeno PSG, ki je lani osvojil najpomembnejšo evropsko klubsko lovoriko. Postopek se začne s prvim bobnom, kjer se najprej fizično izžreba ena kroglica, nato pa avtomatizirana programska oprema – ki je bila uporabljena že lani – določi osem nasprotnikov za to ekipo.

Ekipa igra proti dvema nasprotnikoma iz vsakega bobna, proti enemu doma, proti drugemu v gosteh. Moštva iz iste države v ligaški fazi tekmovanja ne morejo igrati med seboj.