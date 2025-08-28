Svetli način
Evropski velikani bodo danes dobili nasprotnike v Ligi prvakov

Ljubljana, 28. 08. 2025 09.00 | Posodobljeno pred dvema minutama

Potem ko smo včeraj dobili še zadnje štiri ekipe, ki bodo v letošnji sezoni igrale v Ligi prvakov, je danes čas za žreb. 36 klubov je razdeljenih v štiri kakovostne bobne, vsaka ekipa pa se bo v ligaški fazi tekmovanja pomerila z osmimi nasprotniki. Žreb, ki se začne ob 18. uri, boste lahko v živo pospremili na naši spletni strani.

Liga prvakov - žreb FOTO: AP

Ekipe so bile v bobne razdeljene na podlagi Uefine lestvice koeficientov, mesto v prvem bobnu pa je imel zagotovljeno PSG, ki je lani osvojil najpomembnejšo evropsko klubsko lovoriko. Postopek se začne s prvim bobnom, kjer se najprej fizično izžreba ena kroglica, nato pa avtomatizirana programska oprema – ki je bila uporabljena že lani – določi osem nasprotnikov za to ekipo.

Ekipa igra proti dvema nasprotnikoma iz vsakega bobna, proti enemu doma, proti drugemu v gosteh. Moštva iz iste države v ligaški fazi tekmovanja ne morejo igrati med seboj.

Prvi boben: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund in Barcelona.

Drugi boben: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt in Club Brugge.

Tretji boben: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt in Marseille.

Četrti boben: Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Club, Newcastle, Pafos in Kairat Almaty.

