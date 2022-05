Fabinho: Res je, kar pravijo: Real ima v Ligi prvakov nekaj več

"Na zadnjih treh tekmah je Real zmagal na podoben način, z doseganjem dveh ali več golov v zelo kratkem obdobju in Real si zasluži biti v finalu, saj ima za seboj zares dobro sezono. Bomo videli, kaj se bo zgodilo 28. tega meseca, seveda pa upamo, da bomo zmagali mi," je še poudaril nepogrešljivi vezist redsev Fabinho. Brzilec madridski ustroj sicer zelo dobro pozna, saj je ob prihodu v Evropo kmalu zaigral za Realovo B-ekipo (Real Madrid Castilla). Za člansko ekipo je zbral le en nastop, nato pa se preselil v Monaco, iz kneževine pa na Otok k Liverpoolu, za katerega igra že od leta 2018.

"Finale Lige prvakov je nekaj zelo, zelo posebnega. Nekateri nogometaši imajo priložnost igrati enkrat ali dvakrat, kot bo to v mojem primeru, nekateri ga ne odigrajo nikoli. Zato je to vedno nekaj posebnega, s čudovitim stadionom, z navijači obeh ekip. To, da sem bil v Madridu in igral za Castillo, nima posebnega vpliva in finala ne bo naredilo nič kaj bolj posebnega, zaradi tega se na tekmo ne bom pripravljal nič kaj drugače," je čustva na strani pred tekmo sezone pustil Fabinho.

Ta ne skriva, da si je tekme madridskega Reala v aktualni sezoni Lige prvakov ogledal in da je evropsko pot Reala zelo podrobno spremljal. "Spremljal sem jih, še posebej zadnje tri tekme. Mislim, da niso igrali na isti dan kot mi, tako da sem si tekme lahko ogledal," je v intervjuju za španski AS priznal Liverpoolov vezist, ki se je z redsi to sezono razveselil že dveh lovorik, v igri pa nogometaši Liverpoola praktično do zadnjega ostajajo za osvojitev t. i. četvorčka.