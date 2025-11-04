Bosta obrambi Interja in Arsenala znova zadržali ničlo?

Četrti krog ligaškega dela Lige prvakov bo znova postregel z vrhunskim nogometom in novimi priložnostmi za zbiranje točk v Uefinem Fantasyju. Medtem ko se oči nogometnih navdušencev upravičeno obračajo k spektaklu med Liverpoolom in Real Madridom, bodo nekateri evropski velikani, kot so Inter, Chelsea in Arsenal, lovili točke proti na papirju skromnejšim nasprotnikom.

Pred začetkom četrtega kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') več kot 950 uporabnikov. V tretjem krogu je bil najuspešnejši Gal z ekipo 'Ucl top 10% last year', ki se lahko za prevzem praktične nagrade javi na: tadej.vidrih@pop-tv.si.

VRATARJI

Podobno kot večji del lanske sezone sta med vratarji še naprej najbolj zanesljiva David Raya (5,5 milijona) in Yann Sommer (6 milijonov). Oba vratarja sta praktično samoumevna izbira, saj sta Arsenal in Inter edini ekipi, ki v letošnjem ligaškem delu še nista prejeli zadetka, poleg tega pa tokrat igrata v različnih večerih. Tudi tekmec obeh ekip je vsaj na papirju "privlačen" - topničarje čaka gostovanje pri praški Slaviji, Inter pa gosti Kairat.

Vratar, ki lahko naredi razliko, saj ni pogosta izbira v Fantasyju, je Guglielmo Vicario (5 milijonov). Tottenham, ki v obrambi pod vodstvom Thomasa Franka deluje dokaj stabilno, povsem razglašeno pa v napadu, bo v Londonu gostil Koebenhavn. Spursi so na uvodnih treh tekmah dvakrat ohranili prazno mrežo.

BRANILCI

Zaradi (zaenkrat) popolnih obrambnih statistik Arsenala in Interja, ki še nista prejela zadetka, tudi med branilci ponujata najbolj mikavne izbire. Londonska obramba ni klonila na zadnjih sedmih obračunih v vseh tekmovanjih in je le tekmo oddaljena od klubskega rekorda. Izstopa Gabriel Magalhaes (5,5 milijona), ki je na zadnji evropski tekmi ob visoki zmagi nad Atletico Madridom (4:0) prispeval gol in asistenco. Ker gre za zgodnji torkov termin, bodo igralci Fantasyja lahko preverili začetno enajsterico Arsenala in se pravočasno odzvali na morebitne rotacije Mikela Artete.

Gabriel Magalhaes FOTO: Profimedia icon-expand

Denzel Dumfries (6,1 milijona) je sicer branilec, ki je doslej zbral največ točk (37). Poleg treh tekem brez prejetega gola ima tudi dva zadetka in bo proti Kairatu v prestolnici mode lovil nov uspeh. V dobri strelski formi je tudi Micky van de Ven (5 milijonov), ki je z dvema zadetkoma pomagal Tottenhamu do zmage proti Evertonu – v Premier ligi je to že njegov tretji gol sezone.

Nocoj bomo na Kanalu A in VOYO spremljali obračun med Liverpoolom in Real Madridom. V sredo nas čaka nova poslastica med Manchester Cityjem in dortmundsko Borussio, ko se bo vroči Erling Haaland, ki je v letošnji sezoni za sinjemodre in norveško izbrano vrsto zbral že 26 golov, pomeril s svojim nekdanjim klubom.

VEZISTI

Med vsemi klubi bo imel v četrtem krogu na papirju najlažjo nalogo Inter, ki gosti Kairat. Če se ne boste odločili za njihove branilce ali vratarja, ki v letošnji sezoni Lige prvakov še niso prejeli zadetka, je dobra izbira tudi Hakan Calhanoglu (7,1 milijona) v vezni liniji. Turek je na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih vknjižil štiri gole in asistenco, pri milanskem velikanu pa je prav on zadolžen za najstrožje kazni.

Hakan Calhanoglu FOTO: AP icon-expand

Zanimivo izbiro predstavlja tudi Fermin Lopez (6,4 milijona), ki bo s katalonskimi soigralci gostoval pri Club Bruggeu in je na zadnjih treh tekmah zbral štiri zadetke in dve podaji. Učinkoviti utegnejo biti tudi vezisti Chelseaja, ki bodo gostovali pri Karabagu. Najzanimivejši izbiri sta Enzo Fernandez (6,5 milijona) in Moises Caicedo (6 milijonov), potrebno pa je opozoriti, da bi trener utegnil katerega od njiju spočiti.

NAPADALCI

Kot vselej bodo v ekipah številnih trenerjev Harry Kane (10,7 milijona), Kylian Mbappe (10,7 milijona) in Erling Haaland (10,6 milijona), poleg slednjih pa je veliko dobrih in predvsem cenejših alternativ. V prejšnjem krogu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja je napadalec Arsenala Viktor Gyokeres (9 milijonov) madridskemu Atleticu zabil dva gola. Zdaj ga čaka še veliko lažja naloga, natančneje gostovanje pri praški Slaviji.

Viktor Gyokeres FOTO: AP icon-expand

Cenejša kakovostna izbira je Victor Osimhen (7,5 milijona), ki je v minulem krogu za Galatasaray prav tako zabil dva gola, v tem krogu pa bo gostoval pri Ajaxu, ki je na dnu lestvice Lige prvakov. Še nekaj manj je treba odšteti za Marcusa Rashforda (7,3 milijona), ki je med evropsko elito pri štirih golih in asistenci.

