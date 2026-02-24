Zadnjič je razliko naredil Gordon, kdo bo junak povratnih tekem?

Prenos povratnih tekem play-offa za osmino finala Lige prvakov. FOTO: 24ur.com

VRATARJI Tudi tokrat se zdi, da sta najbolj zanesljivi vratarski izbiri Thibaut Courtois (6,1 milijona) in Nick Pope (5 milijonov). Oba čaka domača tekma, oba imata prednost s prvega obračuna. Newcastle bo na St. James' Parku gostil Qarabag, potem ko je v Azerbajdžanu slavil kar s 6:1. Srake so na zadnjih treh domačih tekmah Lige prvakov ohranile mrežo nedotaknjeno, Qarabag pa je na petih gostovanjih v Angliji dosegel le en zadetek in prejel kar 19 golov. Pope je zato zelo mamljiva izbira.

Thibaut Courtois FOTO: Profimedia

Real Madrid je prvo tekmo v Lizboni dobil z 1:0, zdaj pa doma pričakuje Benfico. Portugalci so na zadnjih petih gostovanjih v Ligi prvakov (vključno s kvalifikacijami) štirikrat ostali brez zadetka, zato je tudi Courtois logična izbira za lov na točke. Belgijec je na prvi tekmi zbral sedem točk – tri obrambe in nedotaknjena mreža. Če bi mu to uspelo ponoviti, bi Madridčanom praktično zagotovil napredovanje. Ker sta oba na delu v sredo, je morda smiselno razmisliti tudi o kombinaciji z vratarjem Interja Yannom Sommerjem (6 milijonov), ki bo branil že v torek. BRANILCI Inter čaka zahtevna naloga, saj Norvežani v Milano prihajajo s prednostjo 3:1. Federico Dimarco (5,5 milijona) je prvo tekmo presenetljivo začel na klopi, a bi moral tokrat začeti od prve minute. Vodilna ekipa Serie A bo morala igrati napadalno, Dimarco pa je pri tem eden ključnih adutov. Na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih je bil neposredno udeležen pri kar devetih zadetkih.

Federico Dimarco FOTO: AP

Alejandro Grimaldo (6,2 milijona) med branilci vodi po številu Fantasy točk. Na prvi tekmi pri Olympiacosu je dodal še 11 točk, na zadnjih dveh obračunih pa jih je skupaj zbral kar 25. Tudi Dan Burn (5 milijonov) je v dobri formi – na zadnjih dveh tekmah Lige prvakov je prispeval asistenci in je z 51 točkami najučinkovitejši branilec svojega kluba. A ob visoki prednosti Newcastla obstaja nevarnost rotacij. Parižana Nuno Mendes (6,3 milijona) in Achraf Hakimi (5,9 milijona) ostajata stalnici. PSG je na zadnjih štirih domačih tekmah trikrat ohranil mrežo nedotaknjeno, oba bočna branilca pa ponujata tudi izjemno napadalno širino.

Achraf Hakimi in Nuno Mendes FOTO: AP

Zanimiva izbira je tudi Trent Alexander-Arnold (5,7 milijona), ki je zaradi poškodbe izpustil večji del ligaškega dela, zato ga ima le okoli tri odstotke igralcev. Zdaj je znova nared, na zadnji ligaški tekmi je prispeval asistenco, njegova napadalna kakovost pa nikoli ni bila vprašljiva.

V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun Inter – Bodo/Glimt, v sredo pa nas čaka tekma Real Madrid – Benfica. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

VEZISTI Anthony Gordon (7,1 milijona) je v Azerbajdžanu dosegel kar štiri zadetke in bo skoraj zagotovo med najbolj izbranimi igralci. Resda obstaja možnost rotacij, a izpustiti trenutno najboljšega igralca sezone po številu Fantasy točk je lahko zelo tvegano. Če bi počival, bi lahko priložnost dobil Harvey Barnes (6,9 milijona).

Anthony Gordon FOTO: AP

Desire Doue (7,9 milijona) je prvo tekmo proti Monacu začel na klopi, a jo končal z 19 točkami – več jih je v tem krogu zbral le Gordon. Sodeloval je pri vseh treh zadetkih PSG, po poškodbi Ousmana Dembeleja pa je resen kandidat za začetno enajsterico. Proti Metzu je ob polčasu sicer preventivno ostal v slačilnici, a po besedah trenerja ni šlo za resnejšo težavo. Ademola Lookman (7 milijonov), ki je v igri Fantasy uvrščen med veziste, je zadel že na prvi tekmi in je v Madridu v odlični formi – na zadnjih petih tekmah je dosegel štiri gole in dodal dve asistenci. Med vročimi imeni ostaja tudi Vinicius Junior (9,5 milijona), ki je na zadnjih treh tekmah Lige prvakov zbral 29 točk, vključno z odločilnim zadetkom proti Benfici. NAPADALCI Viniciusov soigralec pri Realu Kylian Mbappe (11 milijonov) je na treh od zadnjih štirih tekem dosegel dvomestno število točk, v Lizboni jih je zbral pet. V dobri formi je tudi Julian Alvarez (9,1 milijona), ki je bil med strelci že na prvi tekmi in je trenutno najučinkovitejši igralec Atletica po številu Fantasy točk – doslej je sedemkrat neposredno sodeloval pri zadetku.

Julian Alvarez FOTO: Profimedia