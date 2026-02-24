Naslovnica
Liga prvakov

Zadnjič je razliko naredil Gordon, kdo bo junak povratnih tekem?

Ljubljana, 24. 02. 2026 06.00

Avtor:
Simon Valant
Anthony Gordon

Liga prvakov se nadaljuje s povratnimi tekmami v boju za osmino finala, napetost pa se stopnjuje tudi v igri Fantasy. Favoriti bodo potrjevali prednost s prvih tekem, izzivalci lovili preobrat. V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun Inter – Bodo/Glimt, v sredo pa nas čaka še spektakel Real Madrid – Benfica. Pripravili smo analizo najzanimivejših Fantasy izbir.

FOTO: 24ur.com

Pred začetkom 10. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') 981 uporabnikov. V 9. krogu je bil najuspešnejši Luka z ekipo 'kekci'. Za prevzem praktične nagrade se lahko javi na: tadej.vidrih@pop-tv.si.

VRATARJI

Tudi tokrat se zdi, da sta najbolj zanesljivi vratarski izbiri Thibaut Courtois (6,1 milijona) in Nick Pope (5 milijonov). Oba čaka domača tekma, oba imata prednost s prvega obračuna.

Newcastle bo na St. James' Parku gostil Qarabag, potem ko je v Azerbajdžanu slavil kar s 6:1. Srake so na zadnjih treh domačih tekmah Lige prvakov ohranile mrežo nedotaknjeno, Qarabag pa je na petih gostovanjih v Angliji dosegel le en zadetek in prejel kar 19 golov. Pope je zato zelo mamljiva izbira.

Thibaut Courtois
Thibaut Courtois
FOTO: Profimedia

Real Madrid je prvo tekmo v Lizboni dobil z 1:0, zdaj pa doma pričakuje Benfico. Portugalci so na zadnjih petih gostovanjih v Ligi prvakov (vključno s kvalifikacijami) štirikrat ostali brez zadetka, zato je tudi Courtois logična izbira za lov na točke.

Belgijec je na prvi tekmi zbral sedem točk – tri obrambe in nedotaknjena mreža. Če bi mu to uspelo ponoviti, bi Madridčanom praktično zagotovil napredovanje.

Ker sta oba na delu v sredo, je morda smiselno razmisliti tudi o kombinaciji z vratarjem Interja Yannom Sommerjem (6 milijonov), ki bo branil že v torek.

BRANILCI

Inter čaka zahtevna naloga, saj Norvežani v Milano prihajajo s prednostjo 3:1. Federico Dimarco (5,5 milijona) je prvo tekmo presenetljivo začel na klopi, a bi moral tokrat začeti od prve minute. Vodilna ekipa Serie A bo morala igrati napadalno, Dimarco pa je pri tem eden ključnih adutov. Na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih je bil neposredno udeležen pri kar devetih zadetkih.

Federico Dimarco
Federico Dimarco
FOTO: AP

Alejandro Grimaldo (6,2 milijona) med branilci vodi po številu Fantasy točk. Na prvi tekmi pri Olympiacosu je dodal še 11 točk, na zadnjih dveh obračunih pa jih je skupaj zbral kar 25.

Tudi Dan Burn (5 milijonov) je v dobri formi – na zadnjih dveh tekmah Lige prvakov je prispeval asistenci in je z 51 točkami najučinkovitejši branilec svojega kluba. A ob visoki prednosti Newcastla obstaja nevarnost rotacij.

Parižana Nuno Mendes (6,3 milijona) in Achraf Hakimi (5,9 milijona) ostajata stalnici. PSG je na zadnjih štirih domačih tekmah trikrat ohranil mrežo nedotaknjeno, oba bočna branilca pa ponujata tudi izjemno napadalno širino.

Achraf Hakimi in Nuno Mendes
Achraf Hakimi in Nuno Mendes
FOTO: AP

Zanimiva izbira je tudi Trent Alexander-Arnold (5,7 milijona), ki je zaradi poškodbe izpustil večji del ligaškega dela, zato ga ima le okoli tri odstotke igralcev. Zdaj je znova nared, na zadnji ligaški tekmi je prispeval asistenco, njegova napadalna kakovost pa nikoli ni bila vprašljiva.

V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun Inter – Bodo/Glimt, v sredo pa nas čaka tekma Real Madrid – Benfica.

VEZISTI

Anthony Gordon (7,1 milijona) je v Azerbajdžanu dosegel kar štiri zadetke in bo skoraj zagotovo med najbolj izbranimi igralci. Resda obstaja možnost rotacij, a izpustiti trenutno najboljšega igralca sezone po številu Fantasy točk je lahko zelo tvegano. Če bi počival, bi lahko priložnost dobil Harvey Barnes (6,9 milijona).

Anthony Gordon
Anthony Gordon
FOTO: AP

Desire Doue (7,9 milijona) je prvo tekmo proti Monacu začel na klopi, a jo končal z 19 točkami – več jih je v tem krogu zbral le Gordon. Sodeloval je pri vseh treh zadetkih PSG, po poškodbi Ousmana Dembeleja pa je resen kandidat za začetno enajsterico. Proti Metzu je ob polčasu sicer preventivno ostal v slačilnici, a po besedah trenerja ni šlo za resnejšo težavo.

Ademola Lookman (7 milijonov), ki je v igri Fantasy uvrščen med veziste, je zadel že na prvi tekmi in je v Madridu v odlični formi – na zadnjih petih tekmah je dosegel štiri gole in dodal dve asistenci. Med vročimi imeni ostaja tudi Vinicius Junior (9,5 milijona), ki je na zadnjih treh tekmah Lige prvakov zbral 29 točk, vključno z odločilnim zadetkom proti Benfici.

NAPADALCI

Viniciusov soigralec pri Realu Kylian Mbappe (11 milijonov) je na treh od zadnjih štirih tekem dosegel dvomestno število točk, v Lizboni jih je zbral pet.

V dobri formi je tudi Julian Alvarez (9,1 milijona), ki je bil med strelci že na prvi tekmi in je trenutno najučinkovitejši igralec Atletica po številu Fantasy točk – doslej je sedemkrat neposredno sodeloval pri zadetku.

Julian Alvarez
Julian Alvarez
FOTO: Profimedia

Ker je Lautaro Martinez na Norveškem staknil poškodbo, je lahko zanimiva in cenovno ugodna izbira Pio Esposito (5 milijonov). Mladi napadalec je na vseh treh tekmah Lige prvakov, ki jih je začel, prispeval zadetek ali asistenco – med strelce se je vpisal tudi na prvi tekmi.

Uefa odločila: Benfica brez Prestiannija na povratni tekmi

