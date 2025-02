Manchester City potrebuje čudež, Bayern dela še ni končal

A.M.

Pred nami so še druge tekme play-offa za uvrstitev v osmino finala Lige prvakov. PSG in Borussia Dortmund sta po visokih zmagah z eno nogo že v naslednji fazi tekmovanja, na finalu pred finalom med Real Madridom in Manchester Cityjem pa je še vse odprto. Bo kateri zvezdnik počival? Koga dodati v svojo Fantasy ekipo?