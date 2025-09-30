Bodo izraziti favoriti v drugem krogu vknjižili visoke zmage?

Po dveh tednih je znova čas za Ligo prvakov, ki 'Fantasy trenerjem' prinaša nekaj vprašanj. V drugem krogu ligaške faze najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu nas čaka nekaj obračunov, na katerih bodo določene ekipe v vlogi izrazitega favorita. Številni napovedujejo nekaj visokih zmag, na teh tekmah pa bi utegnili določeni nogometaši prinesti lepo število točk. Katere igralce je smiselno uvrstiti v vaše ekipe?

VRATARJI

Ob pogledu na dvoboje drugega kroga ligaškega dela Lige prvakov se zdi, da imajo na papirju najlažjega nasprotnika Real Madrid, Bayern, Inter in Arsenal. Izmed teh ekip ima najcenejšega vratarja prav Arsenal - David Raya namreč stane 5,5 milijona -, ob tem pa je obramba Londončanov izredno čvrsta in bi lahko, podobno kot proti Athleticu iz Bilbaa, še drugič ohranila prazno mrežo.

Malce dražji je Yann Sommer (6 milijonov), ki ob uvodu v novo evropsko sezono ni prejel zadetka na gostovanju v Amsterdamu pri Ajaxu. Toda zadnji dve ligaški preizkušnji v Serie A je švicarski vratar obsedel na klopi, branil pa je Josep Martinez (4,5 milijona), ki bi lahko predstavljal dobro izbiro za tiste bolj drzne.

BRANILCI

Arsenalova obramba pod vodstvom Mikela Artete redko prejema zadetke, zato je branilec topničarjev vsekakor nuja. Vsaj na papirju najboljšo opcijo predstavlja Gabriel Magalhaes (6 milijonov), ki je ob zmagi nad baskovskim Athleticom odvzel kar 11 žog in skupno zbral devet točk. V nedeljo je bil tudi junak ob Arsenalovi zmagi proti Newcastlu, potem ko je v sodnikovem dodatku dosegel zmagoviti zadetek.

Najcenejša pot do Arsenalove obrambe poteka preko Riccarda Calafiorija (4,5 milijona), ki je v prvem krogu zbral sedem točk. Pri Interjevi obrambi precej napadalnih vložkov ponujata bočna branilca Federico Dimarco (5,5 milijona) in Denzel Dumfries (6 milijonov), ki se bosta proti praški Slavii zagotovo znašla v kakšni priložnosti, obenem pa bi lahko ohranila tudi prazno mrežo.

V obrambi Bayerna se ob odsotnosti Alphonsa Daviesa in Josipa Stanišića ponuja Sacha Boey, ki stane zgolj štiri milijone. Pri zdesetkani obrambi Real Madrida, ki bi morala ohraniti prazno mrežo v Almatyju proti Kairatu, sta edini pravi možnosti le Dean Huijsen (4,5 milijona) in Alvaro Carreras (5 milijonov). Zanimiv je tudi Geovany Quenda (5 milijonov), krilni napadalec, ki je v igri tretiran kot branilec. Mladi portugalski reprezentant, ki bo po koncu sezone okrepil Chelsea, je na prvi tekmi Sportinga prispeval zadetek in asistenco.

VEZISTI

Bayern München in Real Madrid bosta v torek igrala v gosteh, kljub temu pa imata na papirju izjemno lahki nalogi. Bavarci bodo na Cipru igrali proti Pafosu, dobro izbiro pa predstavlja Michael Olise (8 milijonov), ki je v tej sezoni Bundeslige na petih tekmah sodeloval pri šestih zadetkih, v prvem krogu Lige prvakov pa ob zmagi proti Chelseaju prispeval podajo.

Kraljevi klub bo imel morda še za odtenek lažjo nalogo, saj bo igral v Almatyju proti Kairatu. Omenjen obračun utegne biti odlična priložnost za to, da Vinicius Junior (9,5 milijona) dvigne svojo samozavest, cenejšo izbiro pa predstavlja v zadnjem času odlični Arda Güler (6 milijonov), ki se je med vikendom na madridskem derbiju podpisal pod gol in asistenco. Navdušiti utegne tudi Hakan Calhanoglu (7 milijonov), ki je v prvem krogu prispeval dve podaji, tokrat pa bo s soigralci gostil praško Slavio.

NAPADALCI

O določenih napadalcih ni treba izgubljati besed. Harry Kane (10,5 milijona), Kylian Mbappe (10,5 milijona) in Erling Haaland (10,5 milijona) bodo v tem krogu vsekakor priljubljene izbire, katere pa so cenejše alternative? Nicolo Tresoldi (5 milijonov) je v uvodnem krogu zabil proti Monacu, na naslednjih dveh ligaških tekmah Club Bruggea pa je zadel trikrat. Tokrat bo s soigralci gostoval pri Atalanti, ki v tej sezoni ne najde prave forme.

Zanimivo izbiro utegne predstavljati tudi Dušan Vlahović (7,5 milijona), ki je v prvem krogu proti Borussii v igro vstopil s klopi in dvema goloma dodal še podajo. Še ena dobra možnost je Viktor Gyokeres (9 milijonov), ki se na zadnjih štirih tekmah Arsenala sicer ni vpisal v statistiko, bo pa imel odlično priložnost za to prav v sredo, ko bodo topničarji na stadionu Emirates proti Olympiakosu v vlogi izrazitega favorita.

