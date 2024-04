Federico Valverde: Ta remi je za nas kot poraz

Sinje modri iz Manchestra so povedli že po dobri minuti igre, ko je Bernardo Silva iz prostega strela presenetil Andrija Lunina. Domačini so se kljub zgodnjemu šoku hitro pobrali ter do 14. minute izid obrnili v svoj prid. V 12. minuti je po lepi solo akciji proti vratom sprožil Eduardo Camavinga, žoga je po odboju od Rubena Diasa pristala v mreži, dve minuti kasneje pa je Stefana Ortego premagal še Rodrygo.