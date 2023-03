Felix: Krivde ne nosi le trener ali le igralci, krivdo za slabo formo si delimo vsi

Angleški prvoligaš Chelsea se v letošnji sezoni lahko pohvali le z vsoto zapravljenega denarja, s predstavami, ki jih varovanci Grahama Potterja kažejo na zelenici, pa še zdaleč ne. Londončani lahko tako sezono rešijo le z zmago v Ligi prvakov, a jih že na povratni tekmi osmine finala čaka težko delo, saj bodo proti Borussii iz Dortmunda skušali nadoknaditi zaostanek s prve tekme.

"Nismo pod pritiskom, to je naše delo. Moramo uživati v tem, kar počnemo in seveda zmagovati tekme. Smo samozavestni in osredotočeni, ker vemo, da moramo zmagati," so bile besede s katerimi je novinarsko konferenco pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov otvoril Portugalec v vrstah Chelseaja Joao Felix. Član madridskega Atletico, ki se je januarja kot posojen igralec odpravil v londonski klub, se je hitro uvrstil v začetno enajsterico Chelseaja, čeprav je bil po približno uri igre na debiju predčasno poslan pod prho: "Ja, to ni običajno zame. To je bil neumen rdeči karton. Igral sem dobro in potem na žalost storil napako. Iskreno nisem pričakoval rdečega kartona, a sodnika mi ga je pokazal in to je nogomet. Seveda je še toliko slabše, ker se mi je to zgodilo na debiju."

Joao Felix je že na debiju za Chelsea prejel rdeči karton

23-letni portugalski reprezentant se je kljub začetnemu spodrsljaju hitro znašel v ekipi Chelseaja, ki goji povsem drugačen nogomet kot njegov matični klub Atletico Madrid: "Mislim, da sem potreboval posojo. Ko sem zapustil Atletico sem dejal, da je to dobro zame in zanje. Vesel sem, da sem poskusil nekaj novega, ker sem se tam trudil po najboljših močeh in to ni bilo vedno dovolj, tako da sem moral zamenjati okolje. Tako da ja, mislim, da je posoja zame zelo pomembna in res sem vesel, da sem tukaj."

Ali bo tudi po koncu sezone ostal v Londonu pa zaenkrat še ostaj vprašanje: "Tukaj sem, da igram nogomet in pomagam ekipi in klubu. Sem na posoji in ta čas želim izkoristiti, želim igrati, zadevati gole, zmagovati in to je razlog, zakaj sem tukaj. Nihče ne ve, kaj bo v prihodnosti, jaz se osredotočam le na jutrišnjo tekmo. Ampak ja, tukaj sem zadovoljen, gre za velik in odličen klub. Vsi v klubu so prijazni do mene, tako da sem vesel, da sem tukaj." Nato pa je še pojasnil, zakaj mu je igranje pod Grahamom Potterjem hitro priraslo k srcu: "Tukaj se igra drugačen nogomet ... liga je različna, ekipe iz španske in angleške lige so si povsem različne. Chelsea je ekipa, ki ima rada žogo v posesti, napada in dominira igro in to mi je všeč. V igri imam precej svobode in lahko igram tako kot želim."

Kljub dobremu počutju, pa je Felix del Chelseajaevega napada, ki se v zadnjih dveh mesecih lahko glede na izkupiček počuti vse prej kot dobro. Chelsea je namreč na 12 tekmah v letu 2023 dosegel le pet zadetkov, le tri pa so dali ofenzivno usmerjeni nogoemtaši. "Seveda to tako mene kot ostale napadalce jezi. A to je nogomet, včasih na gol streljaš desekrat in ne zadaneš, včasih pa samo enkrat in dosežeš zadetek. Moramo samo še naprej dobro trenirati in goli bodo slej ali prej prišli," pa kljub slabi statistiki pozitivno razmišlja Felix. Veliko kritik ob tem leti na glavnega napadalca Kaija Havertza, ki v dresu Cheleaja, statusa velikega talenta še ni upravičil. "Kai je izjemen igralec, vsi vedo, kakšen talent je in koliko je že storil za klub. Sva istih let, tako da se že dolgo poznava in imava tako na igrišču, kot tudi izven njega dobro razmerje. V nogometu imaš včasih dober niz tekem, včasih slab, in tudi ko ti ne gre moraš samo trdo garati in Kai to tudi dela. Je odličen fant, ves čas se želi izboljšati in zadeti in jutri bo zadel," napoveduje Portugalec.

Chelsea zadetek Nemca krvavo potrebuje, saj lahko klavrno sezono reši le z zmago v Ligi prvakov. Bluesom je namreč priložnost za uvrstitev v Ligo prvakov prek domačega prvenstva že splaval po vodi, saj imajo po 25 tekmah na kontu le 34 točk in se nahajajo šele na 10. mestu Premier lige. Sodelovanje v elitnem klubskem tekmovanju pa je ključno tudi pri odločitvah nogometašev, ki se bodo v poletnem prestopnem roku soočili z menjavo kluba. "Igrati v Ligi prvakov je vedno drugače kot v ostalih tekmovanjih. To je tekmovanje v katerem želijo tekmovati vsi. Zaenkrat sem osredotočen na letošnjo sezono Lige prvakov in jutrišnjo tekmo. V ligi nas čaka še kar nekaj tekem in borba za mesta, ki vodijo v LP je še odprta. Igranje v Ligi prvakov je pomembno, a nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti," je na to temo dejal Felix, ki pa za razliko od večine angleških medijev, za rezultatsko krizo ne krivi le glavnega trenerja: "Krivde ne nosi le trener ali igralci, krivdo si delimo vsi, zato moramo držati skupaj, kar tudi počnemo. Postali smo povezana skupina, trener drži z nami tako da glede tega ne skrbite. Situacija na igrišču se bo slej ko prej spremenila."

Felix je bil na prvi tekmi eden izmed boljši igralcev Chelseaja

"Strinjam se, da gre za veliko in vznemirljivo tekmo. Imamo priložnost, da se uvrstimo v četrtfinale Lige prvakov, zato bo to posebna noč na Stamford Bridgeu. Na prejšnji tekmi smo spoznali kako dobri so naši nasprotniki. Tudi po njihovih rezultatih v Bundesligi lahko vidite, v kako dobri formi so. So zelo konsistentni, trenutno v nizu desetih zaporednih zmag, kar nam pove, da kot ekipa delujejo odlično. To nam predstavlja velik izziv, ki pa se ga veselimo," pred tekmo za biti ali ne biti trdi Chelseajev trener Potter. 47-letni nekdanji trener Brightona se poleg rezultatske, že dalj časa sooča tudi s številnimi poškodbami njegovih varovancev, nekateri izmed njih pa se počasi vračajo v kader: "Glede Reeca (Jamesa) se bomo odločili jutri, Christian (Pulisic) je treniral normalno in je v ekipi, za N'Goloja (Kanteja) pa je tekma prišla prehitro, tako da mora nadaljevati s treningi. Situacija z N'Golojem je zakomplicirana, ker tako dolgo časa ni igral. Na treningih se nam je pridružil pred kratkim in sedaj se soočamo s tem, kako ga primerno vpeljati nazaj v tekmovalni ritem. Potrebuje še nekaj časa in seveda, ko se vrne na igrišče, ne bo takoj pripravljen na 90 minut nogometa. Dejstvo, da se počasi bliža povratku in da trenira z nami, pa nas seveda veseli."

Chelsea na zelenici še kako pogreša N'Goloja Kanteja

Ima pa Potter na razpolago kopico okrepitev, ki jih je v zameno za mastne denarce, prejel v zimskem prestopnem roku. Še najmanj je londonsko moštvo stal izposojeni Felix: "Z njim smo zelo zadovoljni. Z žogo lahko igra na majhnem prostoru, ustvarja napadalne akcije, mislim, da mu je veselje že dvakrat preprečila vratnica, dosegel je en lep zadetek ... Dobro je, da lahko igra na več različnih položajih, zaenkrat smo ga uporabljali na centralnem položaju, tik za napadalcem, a lahko igra praktično kjerkoli v napadalni fazi igre."

Pri Chelseaju smo bili zadnjih skoraj dvajset let navajeni, da je bil trener prvi, ki je z izgubo službe trpel posledice slabe forme, a morajo navijači Chelsaja po novem kljub rekordno slabemu trenerju, stisniti zobe: "Navijači so vselej upravičeni do mnenja in zavedam se, da so ob zadnjih rezultatih trpeli tako kot mi. Mislim, da so nas minuli vikend odlično podprli, da se zavedajo pomembnostti torkove tekme, da želijo, da njihovo moštvo napreduje in, kako pomembni so pri tem tudi oni. Poskrbeti moramo, da bo Dortmundu neprijetno igrati na našem stadionu in pri tem so ključni oni," pa kot kaže prevelikega pritiska ne čuti Potter.

Graham Potter

Podpovprečnemu Chelseajevemu trenerju je na zadnji tekmi v Premier ligi sicer uspelo prekiniti niz šestih zaporednih tekem brez zmage: "Seveda je vzdušje boljše kot zmagaš. Dobra in hkrati slaba plata nogometa na tako visokem nivoju je, da igraš tako pogosto, da nimaš časa predolgo slaviti zmag ali obžalovati porazov, saj hitro sledi naslednja tekma," a se zaveda, da ena zmaga še ne prinese pomladi: "Odigrati moramo dobro tekmo. Na preteklih nekaj tekmah smo imeli več kot dovolj priložnosti, da bi dosegli dva ali več zadetkov in tudi jutri potrebujemo tako predstavo, ki pa bo morala biti bolj učinkovita, če želimo napredovati." Po Potterjevih besedah, so njegovi varovanci pripravljeni na vse, tudi na morebitno izvajanje enajstmetrovk: "Fantje pogosto vadijo enajstmetrovke, tako da smo pripravljeni tudi na to možnost. Seveda si želimo vprašanje o napredovanju v četrtfinale razrešiti že prej, a se zavedamo, da obstaja tudi ta možnost." Sicer pa je po odhodu Jorginha Chelseajev novi stalni izvajalec rednih enajstmetrovk tudi uradno postal nemški napadalec, kar je Potter potrdil z besedami: "Kai je po novem naš izvajalec enajstmetrovk"

Kai Havertz in Mason Mount

"Mislim, da je vzdušje v slačilnici dobro. Fantje se podpirajo med sabo, kljub temu, da nam rezultati v zadnjem času ne gredo v prid. Seveda je zmaga v soboto pomagala pri tem in kot sem že dejal; zavedamo se, da je pred nami izjemna priložnost. Ob 'polčasu' zaostajamo za zadetek, tako da moramo rezultat obrniti sebi v prid in mislim, da lahko tej skupini igralcev tudi uspe," pa je s pozitivno mislijo novinarsko konferenco zaključil Potter.