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Liga prvakov

Fernandes najboljši igralec angleške nogometne lige po izboru PFA

London, 26. 08. 2026 07.51 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes je celotno tekmo mojstrsko vodil igro svojega moštva

Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes je bil izbran za najboljšega igralca sezone 2025/26 v Angliji po izboru soigralcev in tekmecev iz Združenja profesionalnih nogometašev (PFA). Khadija Shaw iz Manchester Cityja pa je drugič prejela nagrado za najboljšo igralko v ženski konkurenci.

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Portugalski reprezentant Bruno Fernandes je v izjemni sezoni 2025/26 podrl rekord v številu podaj v angleški premier league. Zbral je kar 21 asistenc in s tem podrl dolgoletni rekord premier league v eni sami sezoni ter presegel prejšnji dosežek Thierryja Henryja in Kevina De Bruyneja. Fernandes je s to lovoriko postal prvi nogometaš Manchester Uniteda po Waynu Rooneyju (2010), ki so ga stanovski kolegi izbrali za najboljšega.

Enaintridesetletnik je dosegel tudi devet zadetkov in pomagal Unitedu, da je po slabem začetku sezone pod vodstvom Michaela Carricka zasedel tretje mesto v najelitnejšem angleškem nogometnem prvenstvu ter s tem ekipi zagotovil vrnitev v ligo prvakov. S tem priznanjem je Portugalec dopolnil izjemen trojček posamičnih nagrad za preteklo prvenstveno leto.

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Fernandes je maja prejel tudi nagrado za nogometaša leta po izboru Združenja nogometnih novinarjev. Je tudi igralec sezone premier league po izboru angleškega prvenstva, prejel pa je tudi klubsko nagrado za najboljšega nogometaša Manchester Uniteda. "To je seveda trenutek, na katerega sem zelo ponosen. Gre za ljudi, proti katerim stopiš na igrišče, in verjetno ni lahko glasovati za nekoga, proti komur igraš, zato je to res lep trenutek," je dejal Fernandes.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Shaw je prejela nagrado za 21 doseženih golov, s katerimi si je zagotovila tretjo zaporedno zlato kopačko in Cityju pomagala do prvega naslova v angleški ženski super ligi po desetletju.

Razlagalnik

Združenje profesionalnih nogometašev (PFA) je najstarejši sindikat poklicnih športnikov na svetu, ustanovljen leta 1907 v Angliji. Njegova glavna naloga je zastopanje interesov nogometašev, zagotavljanje pravne pomoči, podpora pri izobraževanju in zdravstvena oskrba članov. Poleg sindikalnih nalog PFA vsako leto podeli prestižne nagrade, pri katerih o najboljših odločajo prav igralci sami, kar daje tem priznanjem posebno težo, saj temeljijo na mnenju tistih, ki se vsakodnevno soočajo s svojimi tekmeci na igrišču.

Wayne Rooney je eden najbolj prepoznavnih angleških nogometašev vseh časov in legenda Manchester Uniteda. V klub je prišel leta 2004 in v njem preživel 13 sezon, med katerimi je postal najboljši strelec v zgodovini kluba. S svojo borbenostjo, tehnično podkovanostjo in taktično inteligenco je pomagal ekipi osvojiti številne naslove, vključno z več naslovi angleškega prvaka in zmago v Ligi prvakov leta 2008. Njegova kariera je zaznamovala obdobje dominacije Manchester Uniteda pod vodstvom trenerja Alexa Fergusona.

Zlata kopačka (Golden Boot) je prestižna individualna nagrada, ki se podeljuje nogometašu ali nogometašici, ki v določeni sezoni doseže največje število zadetkov v ligaškem tekmovanju. Ta nagrada je simbol strelske učinkovitosti in napadalne odličnosti. V angleški ženski super ligi, kjer tekmujejo najboljše igralke, je osvojitev zlate kopačke izjemen dosežek, ki potrjuje igralkino ključno vlogo pri uspehu njene ekipe in njeno sposobnost doseganja zadetkov pod pritiskom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet Fernandes

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