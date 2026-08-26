Fernandes najboljši igralec angleške nogometne lige po izboru PFA

Portugalski reprezentant Bruno Fernandes je v izjemni sezoni 2025/26 podrl rekord v številu podaj v angleški premier league. Zbral je kar 21 asistenc in s tem podrl dolgoletni rekord premier league v eni sami sezoni ter presegel prejšnji dosežek Thierryja Henryja in Kevina De Bruyneja. Fernandes je s to lovoriko postal prvi nogometaš Manchester Uniteda po Waynu Rooneyju (2010), ki so ga stanovski kolegi izbrali za najboljšega.

Enaintridesetletnik je dosegel tudi devet zadetkov in pomagal Unitedu, da je po slabem začetku sezone pod vodstvom Michaela Carricka zasedel tretje mesto v najelitnejšem angleškem nogometnem prvenstvu ter s tem ekipi zagotovil vrnitev v ligo prvakov. S tem priznanjem je Portugalec dopolnil izjemen trojček posamičnih nagrad za preteklo prvenstveno leto.