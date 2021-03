Figo: Čeferin bo Ligo prvakov dvignil še na višji nivo

Nekdanji portugalski nogometaš Luis Figo, med drugim tudi bivši član Barcelone, Reala in Interja, ki deluje kot osebni svetovalec predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, je prepričan, da bo Slovenec elitno Ligo prvakov spravil še na višji nivo. Kot večina pa hvali predvsem izjemen značaj 53-letnega Grosupeljčana.

icon-expand Luis Figo in Aleksander Čeferin FOTO: Instagram

Kot piše nova.rs, ki se sklicuje na obsežni intervju v EkipiSN, je 48-letni Luis Figo sprva pohvalil Aleksandra Čeferinana čelu Uefe in ga izpostavil kot razlog, da je nogomet tudi v času koronske krize tekel naprej. "Mislim, da je opravil izjemno delo v izredno težkih razmerah. Covid je spremenil naša življenja, naše navade, naše običaje. Zelo smo srečni zaradi tega, kar je našemu predsedniku uspelo narediti v zadnjem letu," je dejal legendarni Portugalec. Obenem je Čeferina označil za prijatelja in ga ocenil kot človeka, ki si prizadeva za napredek nogometa in smiselne nadgradnje evropskih tekmovanj. Uefo na čelu z njenim predsednikom je pohvalil, da so v zadnjem, zahtevnem letu dni našli način, kako se zoperstaviti koronski krizi in izpeljati vsa tekmovanja pod njenim okriljem.

"Tu gre zasluga predvsem predsedniku, ki je ves čas verjel, da bomo pod streho spravili vsa tekmovanja in uspelo nam je," piše nova.rs, ki se sklicuje na obsežni intervju v EkipiSN. Spregovoril je tudi o tako imenovani Superligi, ki je pereča tema v svetu nogometa. Figo je prepričan, da bodo s spremembami v Ligi prvakov izboljšali zdajšnje tekmovanje, Superliga pa po njegovem mnenju ne bo obstajala, saj ne koristi veliki večini klubov in ne bi bila poštena do nacionalnih zvez in prvenstev. "Nogomet je bil zgrajen s pomočjo izjemno velikega števila ljudi. V zadnjih letih smo dosegli velike stvari z veliko več kot zgolj 15, 20 klubi. Zakaj torej poskušati zagotoviti korist zgolj elitni peščici klubov?" Ob tem je prepričan, da bo Čeferin elitno klubsko nogometno tekmovanje v prihodnje spravil še na višji nivo. "Smo na odlični poti. Predsednik ves čas sledi viziji in prepričan sem, da bo Ligo prvakov v naslednjih sezonah spravil še na višji nivo."

icon-expand Luis Figo FOTO: AP

Figo je podal tudi svoje videnje, zakaj je Aleksander Čeferin tako popularen ne samo v domovini, pač pa širše po svetu. "Gre za mešanico različnih stvari. Prihaja iz znane družine, je zelo izobražen in se ves čas izpopolnjuje. Je izjemen profesionalec, nepopravljivi in marljivi delavec. Ob vsem tem ima seveda eno od najvažnejših pozicij v svetu nogometa in s tem v družbi sploh. Ljudje, še posebej rojaki, so lahko nanj zelo ponosni. Naredil je velike stvari v svetu nogometa." Portugalec pričakuje, da se bo Liga prvakov, prav pod okriljem Čeferina, še dodatno razvijala in dvignila na višji nivo. "Želi predvsem napredek nogometa na vseh nivojih in od Lige prvakov narediti še boljše in predvsem bolj atraktivno tekmovanje. Če komu, lahko to uspe njemu."