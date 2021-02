Filipe Luis: Atletico je izredno močan, Chelsea potrebuje še dve okrepitvi

"Atletico je letos izredno močan. Diegu Simeoneju je spet uspelo zgraditi odlično novo ekipo. Od tiste iz leta 2014 sta ostala zgolj še Koke in Jose Maria Gimenez . Ko je prišel, se je ekipa borila za obstanek v španskem prvenstvu – v le nekaj letih je vse obrnil na glavo. Osvojil je Evropsko ligo, dvakrat smo igrali tudi v finalu Lige prvakov. 120 nogometašev je v njegovi eri zaigralo za klub, ne glede na to, kdo je odšel, pa je vselej našel enakovredno zamenjavo. Samo Simeone je sposoben česa takega," je o svojem nekdanjem trenerju pri madridskem Atleticu začel Filipe Luis .

Levi bočni branilec je na Stamford Bridge prav iz Madrida prišel leta 2014, a se pod vodstvom Joseja Mourinha nikakor ni znašel. Po le eni sezoni se je vrnil v rdeče-beli del španske prestolnice, kjer je igral do leta 2019. Za londonske modre je skupno zbral 26 nastopov. "Mourinhu ne zamerim ničesar. Ko sem bil pri Chelseaju, je na mojem položaju blestel Cesar Azpilicueta. Razumel sem, zakaj ne igram tako pogosto, a kljub temu sem si želel čim prej oditi. Januarja, med sezono sem prejel Simeonejev klic. Zbodel me je, da je on edini trener, pod katerim igram dobro, in ob tem dodal, naj se vrnem 'domov'. Takoj sem vedel, da je to prava odločitev."

V sezoni 2014/2015 je Chelsea s prednostjo osmih točk postal angleški prvak, to pa je bil tudi eden od razlogov, zakaj Luis kluba ni zapustil že januarja, ko ga je poklical Simeone. Tedaj je v modrem dresu blestel predvsem Eden Hazard, ki je samo v Premier League prispeval 14 zadetkov in devet asistenc."Eden je najboljši nogometaš, s katerim sem kadar koli zaigral. Sam lahko zmaguje tekme. Spominjam se, da ni dosti tekel, še posebej v obrambi, pa tudi treniral ni pretirano zavzeto. Še pet minut pred tekmo je na telesofnu igral videoigrice, nato pa je prišel na igrišče in preigraval po mili volji. Na treningih si velikokrat sploh ni zavezal kopačk, a je z nami počel, kar je želel,"se je spominjal Luis, ki je za konec nekaj besed namenil tudi Mohamedu Salahu.

Egipčan tedaj ni bil v prvem planu Joseja Mourinha. Igral je bore malo, pa čeprav je po mnenju Brazilca že takrat sodil med najboljše. "Trpel sem, ko sem ga moral pokrivati na treningih. Ko je odšel v Fiorentino, sem ga vprašal, kaj za vraga počne. Odvrnil mi je, da si želi samo dobiti priložnost. Chelseaja ni zapustil zaradi denarja ali lovorik, le dokazati se je želel. Na treningih je bil kot Lionel Messi. Resnično, kot Messi. Vprašajte kogar koli, potrdil vam bo."