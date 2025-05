Filmska zvezdnica meni, da bo PSG osvojil Ligo prvakov

Natalie Portman številni poznajo iz filmskih uspešnic, kot so Vojna zvezd, Črni labod in Thor, le redki pa vedo, da je velika navdušenka nad nogometom. Že od samega začetka je del zgodbe ženskega nogometnega kluba Angel City, ki v ameriškem prvenstvu NWSL zaseda šesto mesto.

Pomemben delež k njeni naklonjenosti nogometu je prispeval 13-letni sin Aleph, kar je potrdila v nedavnem intervjuju, ko so jo vprašali, za koga bo navijala v finalu Lige prvakov: "PSG bo zmagal. Njihova ekipa je boljša kot kadarkoli. Moj sin me uči o nogometu in povedal mi je, da je z odhodi velikih zvezdnikov nastal prostor za mlade nogometaše, ki so se povezali v ekipo, ki je PSG še ni imel."