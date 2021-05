Barcelona prvi klub v zgodovini z naslovoma v Ligi prvakov in Ligi prvakinj

Nogometašice Barcelone so nove evropske klubske prvakinje. V finalu Lige prvakinj v Göteborgu na Švedskem so premagale Chelsea, čigar moška članska ekipa bo nastopila tudi v letošnjem finalu Lige prvakov. Katalonke so vprašanje zmagovalk rešile v prvih dvajsetih minutah. Uvodni gol so dosegle že po 41 sekundah igre, ko je lastno mrežo zatresla vezistka Melanie Leupoltz, na 2:0 so povišale v 15. minuti z enajstih metrov, ko je zadela Alexia Putellas, dobrih pet minut pozneje pa so vodile že s 3:0, ko je tekmo praktično že odločila Aitana Bonmati. Po zadetku Caroline Graham Hansen v 36. minuti pa upov za Angležinje resnično ni bilo več.

Za španske prvakinje je to prvi naslov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Barcelona je na evropskem prestolu nasledila Lyon, ki je s sedmimi naslovi najuspešnejši evropski klub. S štirimi naslovi mu sledi Frankfurt.