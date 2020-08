Italijan Orsato prvič dobil priložnost, da sodi finale Lige prvakov

Štiriinštiridesetletni sodnik na mednarodni ravni sodi od leta 2010, v nedeljo pa bo pod okriljem Uefe prvič delil pravico v finalu. V letošnji sezoni Lige prvakov je Daniele Orsato sodil na osmih tekmah, tudi na februarski prvi tekmi šestnajstine finala med Realom iz Madrida in Manchester Cityjem, ki so jo z 2:1 dobili sinjemodri.

Orsato je pravico delil tudi na enem obračunu letošnjega četrtfinala evropske lige, ki poteka v Nemčiji, in sicer na tekmi poznejše finalistke Seville in angleškega Wolverhampton Wanderers, lani pa je bil v finalu evropske lige med Chelaseajem in Arsenalom četrti sodnik. Lanski finale najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki ga je dobil Liverpool z 2:0 proti Tottenhamu, je sodila slovenska sodniška ekipa na čelu z Damirjem Skomino.

V velikem finalu se bosta pomerila PSG in Bayern, Parižani so izločili moštvo nemškega Leipziga, Münchenčani pa so bili boljši od francoskega Lyona. Finale bo na sporedu v nedeljo (prenos na POP TV ob 20. uri).