Finale Lige prvakov po novem v pozno popoldanskem terminu

Evropska nogometna zveza Uefa je sporočila veliko novost. Finale Lige prvakov se bo od te sezone dalje začel ob 18. uri in ne več ob 21., kot je bila dolgo navada. Iz Nyona so ob tem pojasnili, da so se tako odločili, da bi ustregli navijačem, ki si tekmo ogledajo na prizorišču.

PSG je letos v velikem finalu s kar 5:0 razbil Inter. FOTO: AP icon-expand

"Odločitev je namenjena izboljšanju celotne izkušnje na dan tekme za navijače, ekipe in gostiteljska mesta z optimizacijo logistike in organizacije," so v sporočilu za javnost uvodoma zapisali pri Uefi. Dodali so, da nov termin finala prinaša več občutnih koristi. "Za potujoče navijače bo to pomenilo boljši dostop do javnega prevoza – zlasti po tekmi – ter varnejšo in udobnejšo pot nazaj s stadiona. Za gostiteljska mesta bo to okrepilo pozitiven gospodarski učinek, saj bo navijačem omogočilo, da (po tekmi, op. a.) nadaljujejo s praznovanjem."

V času globalizacije nogometa, ko številna domača prvenstva resno razmišljajo o možnosti, da bi tekme pod svojim okriljem igrala v tujini, je Uefa s prestavitvijo finala na zgodnejši termin zagotovo želela ustreči tudi neevropskim (televizijskim) trgom. "Nov termin je usklajen z dostopnejšim časovnim oknom za televizijske prenose, kar bo finalu omogočilo, da doseže še širše občinstvo prek televizije in digitalnih platform po vsem svetu – s posebnim poudarkom na vključevanju mlajših gledalcev," so to posredno potrdili pri Uefi.

"Izkušnjo navijačev postavljamo v središče načrtovanja," poudarja Čeferin. FOTO: Profimedia icon-expand

Čeferin: Finale po novem še dostopnejši

Ob tem se je oglasil tudi prvi mož krovne evropske nogometne organizacije Aleksander Čeferin. "S to spremembo postavljamo izkušnjo navijačev v središče našega načrtovanja. Finale Lige prvakov je vrhunec nogometne sezone, novi čas začetka pa ga bo naredil še dostopnejšega, vključujočega in vplivnejšega za vse udeležence ... Zgodnejši začetek pomeni tudi zgodnejši konec – ne glede na podaljške ali enajstmetrovke – in ponuja navijačem priložnost, da preostanek večera preživijo z družino in prijatelji, ob spominih na tekmo sezone," je pojasnil.

