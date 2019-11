Finale Lige prvakov kmalu izven Evrope? Da, to je zelo možno

Zdaj že znamenita himna, ki jo je po delu Duhovnik ZadokGeorga Fridriecha Händla leta 1992 adaptiral Britanec Tony Britten in naslovil Champions league naj bi leta 2024 zadonela izven Evrope. Uefa je namreč obvestila potencialne komercialne partnerje, da bo leta 2024 finale nogometne Lige prvakov skušala izvesti v New Yorku. To bi bilo sploh prvič v zgodovini evropskega klubskega nogometa, da bis e ta elitni dogodek preselil izven stare celine. "Imamo zanesljive informacije, da je zadeva bolj ali manj že dogovorjena," med drugim piše ameriški portal Morning Consult, ki dodaja da je TEAM Marketing AG, švicarska agencija, ki skrbi za Uefine komercialne interese, že razširila to informacijo. "Uefa še ne želi uradno komentirati trditve, toda prav dolgo ne bo mogla skrivati tega dejstva," še pišejo Američani, ki premorejo tudi zanesljivo informacijo, kje naj bi se ta vele nogometni klubski dogodek odvil. "Gre za MetLife stadion v New Jerseyju, domu dveh NFL ekip, New York Giantsov in New York Jetsev."