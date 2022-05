Odštevamo do finala: Liverpoolovi in Realovi navijači preplavili Pariz

Pa smo ga dočakali. Najbolj pričakovan dan evropske nogometne sezone, namreč. V Parizu odštevamo ure do finala Lige prvakov med Liverpoolom in madridskim Realom. Dogajanje s pariških ulic in stadiona Stade de France spremljamo v živo. Prenos tekme bo od 20. ure dalje na POP TV in VOYO.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 10:10 Odveč je poudarjati, da so se pariške oblasti zadnje tedne pripravljale na pravo invazijo navijačev obeh klubov. Po zaenkrat videnem so v prednosti Liverpoolovi, teh naj bi bilo v mestu okoli 60 tisoč, medtem ko je Realovih bojda za polovico manj. Oboji so sicer dobili po le 20 tisoč vstopnic za ogled tekme. Skupno bo na stadionu 75 tisoč navijačev. Veseli pa dejstvo, da lokalne oblasti o izgredih zaenkrat niso poročale. icon-clock 10:08 Dobra novica za vse navijače, ki so dopotovali v Pariz, je, da jim bo vreme danes naklonjeno. V minulih dneh smo namreč videli zelo malo sončnih žarkov, nekaj pa je bilo celo dežja. Kakorkoli, zaenkrat danes v Parizu sveti sonce. Ob 21. uri, ko bodo na zelenico pritekli nogometaši, se pričakuje okoli 18 stopinj, kar bo idealno za nogometno predstavo. icon-clock 10:04 Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lep pozdrav iz Pariza! Napočil je težko pričakovani dan za finale Lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom. Vso dogajanje iz francoske prestolnice bomo danes za vas spremljali v tekstovnem prenosu. Najprej iz ene od navijaških con, kjer bodo navijači Liverpoola, nato pa še s stadiona Stade de France. Vabljeni k spremljanju!