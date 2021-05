Finale LP v Portu: Manchester City prvič ali Chelsea drugič?

Chelsea se je naslova v Ligi prvakov veselil v sezoni 2011/12, ko se je do lovorike dokopal v Münchnu. Tedaj je Bayernu vzel naslov pred domačimi gledalci, odločile so enajstmetrovke, ki bi jih lahko videli tudi tokrat v Portu, saj sta Chelsea in Manchester City na zadnjih medsebojnih obračunih v mesecu maju dokazala, da gre za zelo izenačeni ekipi. »Lahko bi trenirali enajstmetrovke, toda ne moreš zagotoviti niti takšnega momenta niti pritiska oz. tega, kar se dogaja v takšnih trenutkih. Če bodo enajstmetrovke, bom govoril s fanti, točno vem, kaj jim bom povedal – da bom prepričan, da bodo dobro streljali najstrožje kazni. Toda o veliko stvareh moram razmišljati, preden bi razmišljal o enajstmetrovkah,«je možno streljanje najstrožjih kazni pokomentiral trener Manchester Cityja Pep Guardiola.

Na drugi strani je Thomas Tuchel povedal, da je za nogometaši Chelseaja neobičajen teden. »Seveda ne gre za običajen teden, vsi se počutimo drugače, toda odštevamo do zelo velike in pomembne tekme. Vse skupaj je zelo zahtevno, fizično in psihično. Pustimo si, da smo, kar smo običajno. Imamo močno ekipo, imamo vero vase in v to, kar si želimo narediti,« je sporočil nemški trener modrih, ki je ekipo prevzel šele 26. januarja letos. A londonsko četo je povsem preporodil, jo vrnil na najvišja mesta v domačem prvenstvu ter jo pripeljal v finale Lige prvakov in finale FA-pokala.

Liga prvakov, veliki finale v Portu, stadion Dragao, ob 21.00:

Manchester City – Chelsea -:-*

*prenos na POP TV in VOYO ob 20. uri