Finale pred finalom, kdo se bo poslovil od Lige prvakov?

Real Madrid in Manchester City bosta danes odigrala povratno tekmo play-offa za uvrstitev v osmino finala Lige prvakov. Na prvem obračunu v Angliji je po preobratu slavil kraljevi klub (2:3), sinje modri pa se zavedajo, da bodo za napredovanje morali odigrati popolno tekmo. Spektakel si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, kjer s studijskim delom začnemo ob 20.30, z vami pa bosta Sanja Modrić in Dejan Grabić.

UEFA Liga prvakov: Real Madrid - Manchester City FOTO: VOYO icon-expand

Ekipi imata v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu bogato zgodovino, ki sta jo v glavnem pisala v zadnjih sezonah. Kluba sta se do danes v Ligi prvakov pomerila že 13-krat, oboji so zmagali po štiri tekme, pet obračunov pa se je končalo z neodločenim izidom. Ni skrivnost, da se je Manchester City med nogometne velikane izstrelil šele po prihodu premožnih investitorjev iz Združenih arabskih emiratov, tako da ne preseneča, da so se z Real Madridom v Ligi prvakov prvič pomerili šele v sezoni 2012/13, ko sta se ekipi srečali v skupinskem delu.

Sledilo je še nekaj zanimivih medsebojnih obračunov, letos na žrebu pa je postalo jasno, da se bosta ekipi še četrto leto zapored udarili med evropsko elito. V sezoni 2021/22 so se galaktiki po zgodovinskem preobratu uvrstili v finale in osvojili Ligo prvakov, leto kasneje so v polfinalu slavili sinje modri in nato prvič v klubski zgodovini v zrak dvignili najprestižnejšo klubsko lovoriko, lani pa so v četrtfinalu po izvajanju enajstmetrovk slavili Madridčani.

Tokrat je pred povratno tekmo v boljšem položaju beli balet, ki je v Manchestru dvakrat zaostajal, nato pa v svojem slogu v izdihljajih dvakrat zabil in prišel do izjemno pomembne zmage. "Poskušali bomo ponoviti predstavo prejšnjega tedna. So zabaven nasprotnik, proti kateremu bomo morali 90 minut dajati vse od sebe," je povedal Carlo Ancelotti.