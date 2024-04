Finale pred finalom: Manchester City in Real Madrid za polfinalno vstopnico

En polfinalni par Lige prvakov že imamo in čas je, da dobimo še drugega. Na sredinih povratnih tekmah je še vse odprto, saj na prvih tekmah nismo dobili zmagovalca. Še posebej napeto je bilo na Santiagu Bernabeu, kjer sta se Real Madrid in Manchester City razšla s 3:3, zato bo o potniku v polfinale odločala tekma na Etihadu, ki jo boste lahko v živo gledali na Kanalu A in VOYO. S studijskim delom pred tekmo, v katerem se bosta Sanji Modrić pridružila Valter Brisa in Mišo Brečko, začnemo 20.30.